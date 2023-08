Steeds meer Britse bedrijven roepen op hoge belasting menstruatieondergoed te verlagen

De campagne en petitie 'Say Pants to the Tax', gelanceerd door Marks & Spencer en Wuka, waarin de regering wordt opgeroepen om menstruatiebroekjes in dezelfde categorie onder te brengen als andere menstruatieproducten heeft de steun gekregen van Primark, Tesco, Sainsbury's en Mountain Warehouse.

Op dit moment zijn menstruatieproducten zoals maandverband, tampons en menstruatiecups in het Verenigd Koninkrijk vrijgesteld van btw, maar consumenten betalen 20 procent belasting op menstruatiebroekjes, een herbruikbaar menstruatieproduct, omdat deze worden geclassificeerd als kleding. De open brief aan de financieel secretaris van de schatkist heeft nu 70 ondertekenaars, waaronder politici, liefdadigheidsinstellingen en winkeliers.

Supermarktgigant Tesco was de eerste winkelketen die aankondigde de prijs van zijn menstruatie broekjes te verlagen door de btw te vergoeden en nu hebben M&S, Sainsbury's en Mountain Warehouse allemaal aangekondigd dat ze de besparingen ook zullen doorberekenen aan hun klanten.

Victoria McKenzie-Gould, directeur corporate affairs bij M&S, zei in een verklaring: "Meer dan 26.000 mensen hebben nu de petitie ondertekend en het is fantastisch om te zien dat twee andere grote retailers - Sainsbury's en Mountain Warehouse - zich aansluiten bij onze campagne met Wuka, evenals fantastische goede doelen; het momentum neemt toe.”

"Nu we de grens van 100.000 op de petitie naderen, zal onze campagne doorgaan, zodat we deze belasting afschaffen en het speelveld gelijk maken, zodat welk ongesteldheidsproduct iemand ook kiest, het BTW-vrij is. Vanaf gaan we de kosten van de btw op menstruatieonderbroeken dekken om het eerlijker te maken, eerder voor onze klanten, en de regering aan te moedigen om het juiste te doen voordat de deadline voor hun reactie is verstreken."