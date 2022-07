Steeds meer mkb-ondernemers maken gebruik van non-bancaire financiering

In 2021 werd voor ongeveer 3,1 miljard euro aan financiering verstrekt via andere wegen dan reguliere bankleningen. Dat is een groei van 32 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit een onderzoek van Stichting Mkb Financiering (SMF). In totaal werkten 42 duizend ondernemingen samen met niet-bancaire financiers.

Van de in totaal 11,1 miljard euro aan leningen die aan het mkb werd verstrekt was ruim 22 procent afkomstig van non-bancaire financiers, zoals crowdfunders, kredietunies, vastgoedfinanciers of leasemaatschappijen. Dat was in 2020 nog 17 procent.

Vooral kleinere ondernemers maken gebruik van deze alternatieve financieringswijzen. In de categorie leningen tot 250 duizend euro wordt 41 procent van alle financiering non-bancair verstrekt. In de categorie van 250 duizend tot 1 miljoen euro is dat 11,5 procent.

Ronald Kleverlaan, voorzitter van de SMF, zegt in het rapport dat er zichtbaar een ‘verschuiving plaatsvindt binnen de mkb financieringsmarkt’. Tegelijkertijd vormen 42 duizend bedrijven nog steeds een klein aandeel van alle bedrijven in Nederland, een aantal dat volgens het CBS tegen de twee miljoen aan loopt.

Kleverlaan: De mogelijkheden zijn echter nog niet bij alle ondernemers bekend of zij kunnen de weg nog niet vinden.Ons doel is dan ook om de komende jaren de potentie van non-bancaire financiering bij een grotere groep ondernemers onder de aandacht te brengen.”