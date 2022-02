Stella Ahlers: "Wie het eerst kan leveren, wint"

Een nieuwe showroom, de herlancering van Baldessarini, het onderzoek van de EU-Commissie tegen Pierre Cardin en een modeshow in Parijs - er is heel wat gaande bij het in Herford gevestigde Ahlers AG. Daarom vroeg FashionUnited aan baas Stella Ahlers: In hoeverre maakte het bedrijf deel uit van de modeshow van Pierre Cardin, hoe verloopt de huidige orderronde en wat is er waar van de onderzoeken naar mogelijke inbreuken op de EU-mededingingsregels?

Hoe gaat het met de eerste bestelronde?

”Deze bestelronde, die nog enkele weken zal duren, is zeer positief van start gegaan. Uit de eerste indrukken blijkt dat de herlancering van Baldessarini goed heeft gewerkt en dat Baldessarini weer wordt gezien als een "total look brand".”

”Na de opening van zijn winkels vorig jaar kon Pioneer onmiddellijk terugkeren naar de verkoopcijfers van vóór de gezondheidscrisis. In dit verband hebben wij zeer positieve reacties gekregen op Pioneer en de nieuwe collectie.”

”De nieuwe collectie van Pierre Cardin is ook zeer goed ontvangen. Begin januari, aan het begin van het bestelseizoen, openden wij onze nieuwe showroom op een exclusieve locatie in de Medienhafen van Düsseldorf. Het hoogwaardige interieur, de moderne loungeruimte en de ontspannen werksfeer met uitzicht op de Rijn worden zeer goed ontvangen door onze klanten.”

De nieuwe Ahlers Showroom in Düsseldorf | Foto: Ahlers AG

Tijdens de pandemie werd veel gesproken over het veranderen van de seizoenen. Hoe heeft dit proces zich tot dusver ontwikkeld?

”Tot nu toe helemaal niet. Wij hebben er altijd een punt van gemaakt om de juiste koopwaar op het juiste moment binnen te brengen. In gesprekken met onze klanten wordt deze aanpak uitdrukkelijk geprezen, en wij gaan op de ingeslagen weg voort. Wie het eerst kan leveren, wint. De pandemie heeft het belang van leveringstermijnen vergroot.”

Hoe is het ordervolume in vergelijking met vorig jaar?

”Wij verwachten een aanzienlijke stijging met Pierre Cardin en Baldessarini. Ook bij Pioneer zijn de ordervolumes al hoger dan in het spiegelseizoen.”

Rodrigo Basilicati-Cardin, achterneef van Pierre Cardin | Foto: Joel Saget / AFP

U werkt als licentiehouder voor Pierre Cardin. In hoeverre bent u betrokken bij de huidige plannen voor de comeback van het label en de collecties die op de Paris Fashion Week zullen worden getoond?

”Wij staan in nauw contact met het modehuis Cardin in Parijs, dat nu wordt voortgezet door Rodrigo Basilicati-Cardin, zijn achterneef. Wij hadden de grote eer om alle denimstijlen te produceren voor de modeshow "Cosmocorps 3022" ter ere van Pierre Cardin in het Musée de l'Air et de l'Espace in Le Bourget in Parijs, op basis van coupes van het Huis Cardin.”

Waar zijn de trends? Welke stukken doen het goed?

Denim was vorig seizoen duidelijk de winnaar bij Pierre Cardin en Pioneer en daar hebben we rekening mee gehouden bij het samenstellen van de collectie. Zeer elastische kwaliteiten, veel aandacht voor details, biologisch katoen, gerecycleerde materialen en low impact wassingen en de nieuwe capsulecollectie "Pioneer’s of Tomorrow" staan voor een duidelijke denim competentie. Maar ook structuren, wol-look en Thermo Light zijn weer meer in trek.”

Pioneer in de Ahlers-Showroom te Düsseldorf | Foto: Ahlers AG

Wordt formele kleding weer belangrijker?

”Bij Pierre Cardin wint de formele kleding voor de komende herfst/winter weer aan belang, zij het in een geheel nieuwe interpretatie. De silhouetten breken met klassieke regels, de stijlen moeten werken voor veel verschillende gelegenheden. De grote thema's hier zijn gescheiden pakken en gesplitste pakken. Opgestikte zakken op jasjes, cargo-vormen op broeken en een verscheidenheid aan ruitjes bepalen het beeld en geven blijk van innovatieve pak- en combinatie-ideeën.”

”Bij ons topmerk Baldessarini experimenteren klanten graag en alles wat niet basic is, werkt geweldig. Ook hier winnen de confectiestukken weer aan belang, maar dan met vernieuwende materialen en nieuwe pasvormen. Het wordt weer wat gekleder. Een echt retro statement piece is bijvoorbeeld een oversized blazer met ceintuur en kanten revers, gecombineerd met een wijde wijde pantalon met rechte pasvorm of een katoenen broek van hoge kwaliteit in een wollen look.”

Op de vraag over de onderzoeken van de EU-Commissie heeft Ahlers niet rechtstreeks geantwoord. Het concern reageerde met een verklaring: Ahlers is ervan op de hoogte gebracht dat er een antitrustonderzoek is geopend en de moderetailer werkt samen met de Commissie om een snelle opheldering van de feiten mogelijk te maken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.