Stella McCartney maakt na financieel jaarverslag ook de milieubalans op

Modelabel Stella McCartney doet ieder jaar minder schade aan het milieu. Omgerekend naar geld was die schade in 2021 goed voor 3,1 miljoen euro, waar deze in 2020 nog op 5,3 miljoen euro lag en in 2019 op 8,2 miljoen euro. Dat blijkt uit het impactrapport van boekjaar 2021 dat Stella McCartney heeft gepubliceerd. De milieuschade was grotendeels het gevolg van landgebruik en de uitstoot van broeikasgassen.

Tegelijkertijd wordt in het rapport gesteld dat er aan de cijfers niet te veel waarde moet worden gehecht. Door de verbeterde kwaliteit en kwantiteit van de ingezamelde data en het aanpassen van de methodologie van de analyse is het cijfer van 2021 moeilijk met de cijfers van voorgaande jaren te vergelijken, aldus het merk.

Winst, maar ook werk aan de winkel

Het impactrapport verschijnt jaarlijks rond dezelfde tijd als het financieel jaarverslag. In het rapport wordt aangestipt op welke facetten van het verduurzamingsproces het merk vooruitgang heeft geboekt en waar nog werk aan de winkel is. Daarnaast maakt het ook voor andere spelers in de industrie inzichtelijk wat de milieu-effecten zijn van bijvoorbeeld het gebruik van dierlijke vezelmaterialen of transportmiddelen die fossiele brandstoffen verbruiken.

Zo is het gebruik van de dierlijke vezelmaterialen wol en zijde bij Stella McCartney goed voor bijna zeventig procent van alle uitstoot uit materialen, een cijfer dat het bedrijf probeert terug te dringen door het gebruik van gerecyclede materialen en het ontwikkelen van alternatieven. Tegelijkertijd gebruikt Stella McCartney geen andere dierlijke materialen als leer, bont of veren, en is bijna tachtig procent van alle gebruikte katoen inmiddels biologisch. Ook probeert het bedrijf het verbruik van fossiele energiebronnen voor transport en winkels te verlagen.

In 2030 moeten alle winkels, kantoren en distributiecentra van Stella McCartney drijven op hernieuwbare energie. Tegen 2040 wil Stella McCartney de CO2-uitstoot hebben teruggebracht naar nul.