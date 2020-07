Stella McCartney start herstructurering

Ook het Britse modehuis Stella McCartney heeft het zwaar als gevolg van Covid-19. Volgens WWD is het bedrijf begonnen aan een stevige herstructurering. Personeel wordt gevraagd om salaris in te leveren en er kunnen mogelijk ontslagen vallen. Stella McCartney zelf betaalt zichzelf helemaal geen salaris meer uit.

Naast bovengenoemde maatregelen, wordt er ook gekeken welke winkels, zo’n 50 in totaal, nog levensvatbaar zijn en welke niet. Sommige winkels zullen moeten sluiten, andere winkels stappen mogelijk over op een franchiseconstructie en er wordt gekeken of er nieuwe partnerschappen kunnen worden gestart met wholesale distributeurs.

Het luxe vegan modemerk Stella McCartney had het voor de pandemie al moeilijk. Zo leed het bedrijf in het fiscale jaar van 2018 al een verlies van bijna 13 miljoen . Stella McCartney startte haar label met behulp van de Franse luxegroep Kering in 2001. In 2018 kocht ze het aandeel van 50 procent dat Kering in haar bedrijf had terug. Luxeconglomeraat LVMH werd vorig jaar zomer minderheidsaandeelhouder van Stella McCartney.

FashionUnited heeft contact opgenomen met de persafdeling van Stella McCartney, maar heeft tot op heden nog geen officiële bevestiging gehad van het nieuws.