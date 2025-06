Sterke groei detailhandel China ondanks handelsconflict VS

De Chinese detailhandelsverkoop is in mei met 6,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, ondanks het handelsconflict met de Verenigde Staten. Dit is de sterkste groei sinds eind 2023. In april was er een stijging van 5,1 procent.

Analisten zijn verrast door deze positieve ontwikkeling. Zij hadden een daling van de groei tot 4,9 procent verwacht. Analiste Michelle Lam van de Franse grootbank Société Générale denkt dat gunstig gelegen feestdagen hebben bijgedragen aan de omzetstijging. Ze wijst wel op de aanhoudende vastgoedcrisis in China, die de particuliere consumptie normaal gesproken negatief beïnvloedt.

De industriële productie viel iets zwakker uit dan verwacht. De Chinese overheid meldt een stijging van 5,8 procent in mei ten opzichte van een jaar eerder, na een groei van 6,1 procent in de maand ervoor. Analisten rekenden gemiddeld op een groei van 6,0 procent.

De Chinese economie kende een solide start van het jaar met een groei van 5,4 procent in het eerste kwartaal. De Chinese overheid heeft een ambitieuze groeidoelstelling van ongeveer vijf procent voor 2025. In de loop van het jaar zal het handelsconflict met de Verenigde Staten de op een na grootste economie ter wereld echter waarschijnlijk parten spelen. Hoewel beide landen onlangs vooruitgang hebben geboekt bij handelsbesprekingen in Londen, verwachten waarnemers dat het handelsconflict de Chinese economische groei vanaf het tweede kwartaal zal drukken.