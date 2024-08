Sterke groei in aantal ondernemers sinds 2010

Nederland telt in 2023 meer dan 2,5 miljoen ondernemers, een toename van bijna een miljoen sinds 2010. Onder anderen vrouwen en jongeren hebben de stap naar ondernemerschap gezet, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Het aandeel vrouwelijke ondernemers is gestegen van 32 procent in 2010 naar 36 procent in 2023. De meeste vrouwelijke ondernemers zijn actief in de kledingindustrie, waar ze 79 procent van de ondernemers uitmaken.

Jonge ondernemers, met name onder de 30 jaar, zijn ook sterk vertegenwoordigd. In 2017 maakten zij nog 10 procent van het totaal uit, tegenwoordig is dat 16 procent. Met name in de detailhandel is 61 procent van de starters jonger dan 30 jaar, waarvan bijna 95 procent een webshop is begonnen.

Daarnaast ziet het CBS een opvallende toename van het aantal ondernemers dat buiten Nederland is geboren. Turkije is het belangrijkste geboorteland voor startende ondernemers afkomstig uit niet-EU-landen. Op de tweede plaats staat Syrië, gevolgd door Oekraïne.