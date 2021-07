Sterke groei in eerste kwartaal nieuwe boekjaar Dr. Martens

In het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar, dat eindigde op 30 juni, behaalde Dr. Martens plc een omzet van 147,3 miljoen pond (omgerekend 173 miljoen euro). Dat blijkt uit het kwartaalrapport van het schoenenmerk. Die omzet is 64 procent hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar, op basis van constante valuta.

Gezien de inzakkende cijfers in het eerste kwartaal van 2020, als gevolg van de coronapandemie, is die procentuele stijging niet ongewoon. Maar ook ten opzichte van 2019 was bij Dr. Martens sterke groei te zien. De omzet in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar was 40 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019.

Opvallend is de aanhoudende groei in de e-commerce-tak van Dr. Martens. Daar stegen vorig jaar de cijfers al flink, mede wegens de verplichte sluiting van fysieke winkels. Dit kwartaal rapporteert Dr. Martens een wederom een toename in de online verkopen, van 11 procent. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019, voor de pandemie, groeide de e-commerce van Dr. Martens met 166 procent. Daarentegen daalde de omzet in de fysieke retail met 6 procent - al waren er in juni weer positieve cijfers te zien, aldus het merk.

De prestaties groeiden het sterkst in Amerika, waar de omzet ten opzichte van 2020 steeg met 106 procent. Dat was voornamelijk te danken aan de wholesale-tak: het ritme van leveringen normaliseerde weer enigszins na veel uitstel van bestellingen vorig jaar. Tegelijkertijd waren er in zowel stenen als online retail hoge groeicijfers te zien. Ter vergelijking: in de regio EMEA steeg de omzet met 36 procent, in APAC met 30 procent.