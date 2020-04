Sterke prestaties Boohoo in FY2019

De Britse Boohoo Group realiseerde in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 29 februari 2020, een omzet van ruim 1,2 miljard pond (omgerekend 1,36 miljard euro). Dat is een stijging van 44 procent ten opzichte van het jaar daarvoor: toen was de omzet nog 857 miljoen pond (omgerekend 974 miljoen euro). Dat is te lezen in het jaarverslag van de modegroep, dat vandaag werd vrijgegeven. Boohoo is het moederbedrijf van onder meer PrettyLittleThing, Nasty Gal en Karen Millen.

Het eigen, gelijknamige merk van Boohoo is met een omzet van circa 600 miljoen pond (omgerekend 682 miljoen euro) in het afgelopen boekjaar de grootste inkomstenbron van de modegroep, gevolgd door PrettyLittleThing met 518 miljoen pond (omgerekend 589 miljoen euro). Voor beide merken was sprake van een omzetstijging van 38 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Vooral voor Nasty Gal was het een bijzonder succesvol boekjaar. De omzet van het merk verdubbelde ten opzichte van het jaar daarvoor en kwam daarmee uit op een totaalomzet van 98 miljoen pond (omgerekend 111 miljoen euro).

55 procent van de omzet genereerde Boohoo in Groot-Brittannië. Hier bedroeg de omzet 679 miljoen pond (omgerekend 772 miljoen euro), 39 procent meer dan het jaar daarvoor. Ook in internationale markten zag Boohoo groene cijfers: in Europese markten groeide de omzet met 64 procent naar 188 miljoen pond (omgerekend 214 miljoen euro), in de Amerikaanse markt met 59 procent naar 264 miljoen pond (omgerekend 300 miljoen euro). De internationale markten waren dit jaar goed voor 45 procent van de totale omzet, 2 procentpunt meer dan vorig jaar.

Boohoo bespreekt in het jaarverslag ook de effecten van de coronacrisis op haar prestaties. In de tweede helft van maart zag de groep een omzetdaling ten opzichte van 2019, maar deze maand ziet de modegroep wederom groei. Vooruitzichten voor het komende boekjaar deelt de groep nog niet. “Met het oog op de onzekerheid veroorzaakt door de Covid-19-pandemie blijven we voorzichtig wat betreft onze vooruitzichten”, zo is in het jaarverslag te lezen.

De modegroep laat in het jaarverslag weten dat het haar leveranciers voor alle orders doorbetaalt en dat het daarbij een noodfonds heeft opgezet “om hen door deze moeilijke periode heen te helpen.”