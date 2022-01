Sterke resultaten voor Compagnie Financière Richemont SA in Q3

Compagnie Financière Richemont SA heeft opnieuw sterke resultaten behaald, dit keer in het derde kwartaal van het financiële boekjaar. Het bedrijf boekte een omzetplus van 35 procent in vergelijking met een jaar eerder. Als men vergelijkt met pre-pandemie niveaus lag de omzet zelfs 36 procent hoger.

De omzet van Compagnie Finacìere Richemont SA, ook wel bekend als de Richemont Group, kwam in het kwartaal neer op ruim 5,6 miljard euro. De luxe groep is de eigenaar van onder andere tassenmerk Delvaux, AZ Factory, Dunhill, modehuizen Alaïa en Chloé. Daarnaast is het ook de eigenaar van e-tailers Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox, The Outnet en is onder andere in het bezit van sieraden bedrijven Jaeger-LeCoultre, Cartier en Van Cleef & Arpels.

Compagnie Financière Richemont SA behaalde in het derde kwartaal de meeste omzet in de Asia Pacific-regio. De regio was goed voor een omzet van 2,1 miljard euro. Europa volgt op een tweede plek met 1,4 miljard euro, gevolgd door geheel Amerika met een omzet van 1,3 miljard euro. Japan alleen was goed voor 389 miljoen euro en het Midden-Oosten en Afrika leverden een omzet van 398 miljoen euro op voor Richemont, aldus het kwartaalverslag.

Naast de kwartaalresultaten geeft Richemont ook inzicht in de cijfers van het boekjaar tot nu toe. Compagnie Financière Richemont SA heeft in de negen maanden tot nu toe een omzetplus van 50 procent behaald in vergelijking met een jaar eerder. De omzet is door de toename neergekomen op ruim 14,5 miljard euro.