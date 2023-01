Sterke resultaten voor Dr. Martens plc in Q3 maar resultaten vallen tegen

Dr. Martens plc noteert een omzet van 335,9 miljoen pond (382,6 miljoen euro) voor het derde kwartaal. De omzet stijgt daarmee met 9 procent (3 procent bij een constante valuta). Vooral Europa en het Midden-Oosten, en Asia-Pacific presteerden goed. De omzetgroei werd vooral gedreven door sterke resultaten in de retail.

Ondanks de sterke omzetgroei, vielen de resultaten in het derde kwartaal tegen. Dat kwam door een tragere direct-to-consumer-groei in Amerika en de impact van verschillende problemen in het nieuwe distributiecentrum in Los Angeles, meldt Dr. Martens in het financieel verslag. De resultaten van de EMEA- en APAC-regio zijn wel in lijn met de voorspelde verwachtingen.

De direct-to-consumer-resultaten waren erg sterk in december. Het bedrijf noteerde een omzetgroei van 20 procent. De retail werd hierbij ondersteund door sterke resultaten in de e-commerce, schrijft het bedrijf. In oktober en november had het bedrijf te maken met wisselende koersen wat leidde tot een kleine groei van 5 procent. Zoals Dr. Martens verwachtte, leidde het voordeel van een zwakkere basis in EMEA tot een sterke prestatie. In Amerika verbeterde de verkoop in december. De wholesale-resultaten waren in oktober en november in lijn met de verwachtingen. In december namen de problemen in het distributiecentrum in Los Angeles de overhand.

Per regio gekeken, zag EMEA een omzetgroei van 8 procent. Deze regio was in december erg sterk. De omzet in Amerika groeide met 16 procent. De verbeterde beschikbaarheid had een positief effect op de verkoop, maar kwam langzamer tot stand dan verwacht, schrijft Dr. Martens. De direct-to-consumer-verkoop werd vooral aangedreven door de e-commerce. De omzet in APAC daalde met 4 procent door het opspelen van het coronavirus in het vasteland van China.

Dr. Martens verwacht dat de omzet voor het hele boekjaar met 11 tot 13 procent zal groeien. De problemen van distributiecentrum in Los Angeles en de onzeker economische situatie zullen de omzetgroei in boekjaar 2024 waarschijnlijk beïnvloeden, schrijft het bedrijf. Dr. Martens heeft de strategische en economische voordelen van het blijven verkopen aan etailers opnieuw bekeken. Het bedrijf verwacht dat dit, naar verloop van tijd, in combinatie met direct-to-consumer voor sterkte resultaten zal zorgen in boekjaar 2024. Dr. Martens verwacht dat boekjaar een gemiddelde tot hoge omzetgroei.