Sterke resultaten voor Richemont Group in eerste halfjaar

Luxegroep Richemont heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar sterke resultaten geboekt. De omzet steeg met 63 procent in vergelijking met vorig jaar en zelfs met 20 procent in vergelijking met 2019, zo is te lezen in het financiële verslag. De omzet kwam neer op 8,9 miljard euro.

De winst bij het bedrijf schoot door het dak. In vergelijking met pre-corona tijden, steeg de omzet met 44 procent, maar in vergelijking met het eerste halfjaar van 2020, steeg de omzet met 686 procent. De winst schoot van 159 miljoen euro naar 1,2 miljard euro.

Richemont noemt ook nog de nieuwste toevoeging in het portfolio: Belgisch tassenmerk Delvaux. Het merk kwam op 30 juni 2021 in handen van Richemont. In de periode tot 30 september 2021 bedroeg de omzet van Delvaux 28 miljoen euro en leed het een verlies van 1 miljoen euro. Naast Delvaux heeft Richemont merken zoals Chloé, Alaïa, AZ Factory, Montblanc, Purdey, Cartier, Jaeger LeCoultre, Piaget en de online platformen The Outnet, Yoox, Net-a-Porter en Mr Porter in handen,