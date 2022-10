Sterkere dollar beïnvloedt omzetgroei Levi Strauss & Co., bedrijf stelt prognose boekjaar bij

De omzet van Levi Strauss & Co., moederbedrijf van de merken Levi’s en Dockers, werd in het derde kwartaal van het boekjaar wat gedrukt door de sterker wordende dollar. De omzet van het bedrijf groeide met een procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Op basis van constante valuta stond de omzetgroei op zeven procent, zo is in het kwartaalverslag te lezen.

De dollar is het afgelopen jaar in waarde gestegen ten opzichte van veel andere munteenheden, waaronder de euro. Omdat Levi Strauss & Co. veel producten exporteert, komen de inkomsten in andere, zwakkere valuta binnen. Mede daardoor was de gerapporteerde omzet lager dan de omzet in constante valuta.

Mede om die reden stelt Levi Strauss & Co. ook de omzet- en winstverwachtingen voor het hele boekjaar naar beneden bij. Voorspelde het bedrijf eerder nog een omzetgroei van 11 tot 13 procent, nu is dat 11,5 tot 12 procent op basis van constante valuta en 6,7 tot 7 procent wanneer er rekening wordt gehouden met veranderingen in de wisselkoers. De winstprognose staat nu op 1,44 tot 1,49 dollar per aandeel. Begin dit jaar was dat nog 1,50 tot 1,56 dollar per aandeel.

Groei bij Levi’s en Dockers ondanks macro-economische uitdagingen

Behalve een veranderende wisselkoers had Levi Strauss & Co. ook te maken met andere uitdagingen, waaronder verstoringen in de toeleveringsketen, vooral in de Verenigde Staten. Daardoor liep het bedrijf dertig tot veertig miljoen dollar (30,6 tot 40,8 miljoen euro) aan verkopen mis, zo stelt het bedrijf. Daarnaast is er sprake van aanhoudende inflatie, die met name in Europa sterk voelbaar is.

“Ondanks een meer uitdagende context hebben we solide resultaten geboekt over het derde kwartaal,” zegt Chip Bergh, president en CEO van Levi Strauss & Co. Op basis van constante valuta groeide de omzet van Levi’s met zes procent en Dockers met dertien procent.

De totale omzet van het bedrijf kwam uit op 1,52 miljard dollar (1,55 miljard euro), ten opzichte van 1,5 miljard dollar (1,53 miljard euro) in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het netto-inkomen daalde van 193 miljoen dollar (197 miljoen euro) naar 173 miljoen dollar (177 miljoen euro), een reële daling van elf procent.