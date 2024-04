Steve Madden gaat weer parfum verkopen

Steve Madden, merk voor schoenen, kleding en accessoires, gaat in samenwerking met parfumbedrijf Parlux geurtjes uitbrengen. Dit laat het bedrijf weten aan WWD. De gelijknamige ontwerper waagde zich in 2018 ook al aan parfum. Destijds bracht zijn merk vijf geuren uit.

Madden vertelt in een interview aan WWD dat "met de explosieve groei van het merk [Steve Madden, red.] en de synergie van Parlux", het de perfecte tijd was om terug te keren in de parfumwereld.

Het eerste geurtje, Goldie Eau de Parfum, is vandaag gelanceerd bij Macy’s, Amazon en via de geselecteerde winkels van Steve Madden. Het is onduidelijk of het parfum ook in de Benelux wordt gelanceerd. Het parfum kost 78 Amerikaanse dollar (ongeveer 71,97 euro).

Volgens Parlux-manager Lori Singer is de houtachtig-bloemige damesgeur slechts een start. Het parfumbedrijf is van plan een "garderobe van Steve Madden-geuren" in de nabije toekomst te lanceren. Goldie Eau de Parfum zou een omzet van 10 miljoen Amerikaanse dollars kunnen halen in de eerste twee jaar dat het op de markt is,” voorspelt WWD.