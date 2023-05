Steve Madden halveert winst ruimschoots en verwacht omzetkrimp voor 2023

De omzet van Steven Madden, Ltd. daalde tijdens het eerste kwartaal van 2023 met 17 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2023, naar 463,8 miljoen dollar (423,6 miljoen euro). Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het bedrijf.

De nettowinst van het merk halveert ruimschoots. Waar deze in het eerste kwartaal van 2022 nog 74,5 miljoen dollar (68,1 miljoen euro) was, boekte Steve Madden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een winst van 36,7 miljoen dollar (33,5 miljoen euro).

De omzetdaling zit hem vooral in een krimp in het groothandels segment. De omzet nam hier met ruim negentien procent af. In het direct-to-consumer segment kromp de omzet met acht procent.

In 2022 stelde Steve Madden hun jaarverwachting al naar beneden bij vanwege krimpen in het groothandels segment. Voor 2023 verwacht het merk een omzetafname van 6,5 tot acht procent.