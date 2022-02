Steve Madden, Ltd. buigt verlies om in winst in boekjaar 2021

Steve Madden, Ltd. heeft in het boekjaar 2021 het verlies om weten te buigen naar winst. Het bedrijf behaalde namelijk een nettowinst van 190,7 miljoen dollar (170 miljoen euro), tegen een verlies van 18,4 miljoen dollar (16,4 miljoen euro) een jaar eerder.

Het ombuigen van het verlies naar winst is niet het enige positieve nieuws in de financiële update van het bedrijf. Steve Madden, Ltd. heeft in het recente boekjaar een omzetplus van 55,3 procent behaald. De omzet kwam daardoor neer op 1,9 miljard dollar (1,7 miljard euro) in 2021.

Voor Steve Madden, Ltd. betekenen de resultaten een herstel. In het boekjaar 2020 kreeg het bedrijf namelijk een flinke tik. Niet alleen dook het bedrijf in het rood, de omzet daalde met 32,8 procent. Over het boekjaar 2021 werden destijds dan ook geen uitspraken gedaan vanwege de pandemie. Nu is de CEO van Steve Madden, Ltd. dan ook verheugd in de update: “Over het algemeen was 2021 een recordjaar voor Steve Madden. We behaalden onze hoogste jaaromzet en jaarwinst in onze geschiedenis. Vooruitkijken zijn we zeker dat door het bouwen van sterk momentum en het doorzetten van de gedisciplineerde uitvoering van onze strategische initiatieven we robuuste groei in 2022 en verder kunnen bereiken.”