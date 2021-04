Steve Madden Ltd. houdt omzet stabiel in eerste kwartaal 2021

Steve Madden Ltd. maakte vandaag zijn financieel rapport voor het eerste kwartaal 2021 bekend. Het bedrijf kreeg te maken met een omzetgroei van 0,5 procent. Dit was beter dan het bedrijf had verwacht, zo is te lezen in het financieel rapport.

Steve Madden Ltd. behaalde een totale omzet van 361 miljoen dollar, omgerekend 299 miljoen euro, in het eerste kwartaal van 2021. Dat is 0,5 procent meer in vergelijking met dezelfde periode van 2020. Het brutomarge steeg naar 38,5 procent vergeleken met dezelfde periode van 2020.

Edward Rosenfeld, CEO bij Steve Madden Ltd., in het financieel rapport: “We zijn het jaar goed begonnen. De resultaten van het eerste kwartaal heeft onze verwachtingen overtroffen. De on-trend productassortimenten die door Steven en onze ontwerpteams zijn gemaakt, komen overeen met de vraag van de consumenten. Dat blijkt uit de prestaties in ons retailsegment. De omzet steeg hier in het eerste kwartaal met 7 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019- nog voordat het coronavirus toesloeg. Dit is te danken aan de groei in onze digitale business.”

De omzet van de groothandelsactiviteiten bedraagt 291,4 miljoen dollar (241,5 miljoen euro), dat is een daling van 3,7 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2020, zo blijkt uit het financieel rapport. De daling van de groothandel in schoenen (min 7,8 procent) werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging in groothandel van accessoires en kleding (plus 10,3 procent). Het brutomarge in de groothandelsactiviteiten van 32,5 procent (Q1-2020) naar 32,2 procent (Q1-2021). De omzet in de detailhandel steeg daarentegen met 27,5 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2020, naar 67,5 miljoen dollar (55,9 miljoen euro). Het brutomarge steeg van 59,8 procent (Q1-2020) naar 63,5 procent (Q1-2021).

Het bedrijf sloot het eerste kwartaal 2021 af met 215 geëxploiteerde winkels, waaronder 7 internetwinkels. Evenals 17 geëxploiteerde concessies op internationale markten, zo is te lezen.

Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal 2021 dat de omzet tussen de 360 miljoen dollar en 365 miljoen dollar (298 miljoen euro; 302 miljoen euro) zal liggen. Steve Madden Ltd. doet -door de onzekerheid omtrent het coronavirus- geen uitspraken over de verwachting van het hele jaar.

“Hoewel we voorzichtig zijn met betrekking tot vooruitzichten op korte termijn als gevolg van de aanhoudende negatieve gevolgen van het coronavirus en de verstoring van de toeleveringsketens, blijven we ervan overtuigd dat onze merken en ons bedrijfsmodel ons in staat zullen stellen duurzamere omzet- en winstgroei te stimuleren op langere termijn”, aldus Rosenfeld in het financieel rapport.