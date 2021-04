Steve Madden neemt touwtjes in eigen handen in Europa, koopt overige aandelen joint venture

Modebedrijf Steve Madden Ltd. heeft de overige aandelen van de Europese joint venture overgenomen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Zo neemt het merk de touwtjes weer in eigen handen in Europa. Voor hoeveel geld Steve Madden ltd. de 49,9 procent aan aandelen heeft overgenomen is niet bekend.

De joint venture werd opgericht in 2016 en was verantwoordelijk voor de distributie van Steve Madden schoenen en accessoires in de meeste Europese landen. “Sinds de oprichting bijna vijf jaar geleden heeft onze Europese joint venture een sterke tweecijferige groei gezien elk jaar,” aldus Edward Rosenfeld, CEO van Steve Madden Ltd. in het persbericht. Rosenfeld meldt in het bericht dat de joint venture zelfs een omzetgroei van 21 procent noteerde in 2020. “We zijn verheugd dat we de volledige eigenaar worden van de tak in deze belangrijke markt en zien uit naar de voortgezette groei in de regio terwijl we bouwen op ons momentum en digital-first positionering.”

Steve Madden Ltd. is naast modemerk Steve Madden ook eigenaar van onder andere Greats, Mad Love en Betsey Johnson. Daarnaast is het ook een licentiehouder van Anne Klein en Superga.