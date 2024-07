Steve Madden ziet omzet met bijna 18 procent stijgen

Steve Madden, Ltd. heeft vandaag sterke financiële resultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal dat eindigde op 30 juni 2024. Het bedrijf schrijft zijn hoge omzetstijging toe aan het nieuw verworven merk Almost Famous.

De omzet van de Amerikaanse moderetailer is met 17,6 procent gestegen tot 482,9 miljoen euro.

Daarnaast is de nettowinst van Steve Madden, Ltd. ook gestegen en staat nu op 32,6 miljoen euro, een stijging van 2 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

CEO en voorzitter van de modegroep, Edward Rosenfeld, zegt over de cijfers: "Deze prestatie werd gedreven door een uitzonderlijke groei in de categorieën accessoires en kleding, en robuuste winsten in internationale markten en direct-to-consumer-kanalen.” De grote groei in omzet dankt Steve Madden, Ltd., het moederbedrijf van Steve Madden, aan het vorig jaar verworven merk Almost Famous, dat het voor bijna 49 miljoen euro heeft gekocht.