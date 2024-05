Stijgende lijn Hema zet ook door in 2023, winst verdubbeld

De nieuwe koers van Hema blijft goede resultaten leveren. De Nederlandse keten heeft in het boekjaar 2023 een omzetplus van 7,4 procent behaald en de winst voor belastingen verdubbelde, zo is te lezen in een persbericht.

De omzet komt neer op 2,1 miljard euro en de winst voor belastingen op 61,2 miljoen euro. “De sinds 2021 ingezette koers werpt haar vruchten af en de resultaten geven ons een sterke basis voor de toekomst”, zo meldt Hema CEO Saskia Egas Reparaz in het bericht. “Maar de omstandigheden in de retailsector blijven onverminderd uitdagend, met stijgende kosten van inkoop en arbeid, technologische vernieuwingen en de geopolitieke situatie. We blijven dus scherp op kosten en blijven investeren in onze mensen, producten en winkels en verdere groei en verduurzaming van ons bedrijf. De waardering van onze mensen, partners en klanten geven ons het vertrouwen om onze positie in de markt op weg naar ons 100-jarig bestaan in 2026 verder te verstevigen.”

Hema focust zich sinds 2021 op de kernlanden Nederland, België en Frankrijk. Er werd geïnvesteerd in het verbouwen van winkels naar het nieuwe winkelconcept, de ontwikkeling van producten en de verbetering van het online kanaal. Hema benadrukt dat het zich richt op het naadloos aansluiten van de fysieke en online kanalen en dat deze elkaar ook versterken. De winst die het bedrijf in 2023 heeft behaald, gaat de keten dan ook weer terug investeren in het bedrijf.

Het bericht van Hema zoomt in ook de verduurzaming bij het bedrijf. Dit gaat niet alleen op het gebied van productontwikkeling (items die langer meegaan), maar ook het investeren in het verder verduurzamen van haar productieketen: “We werken continu aan het verlagen van onze CO2 uitstoot, zorgen voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden in de productieketen en we laten meer artikelen dichterbij produceren. We hebben recent een inkoopkantoor in Turkije geopend, naast de inkoopkantoren in Azië. Ons doel is om in de komende jaren HEMA te transformeren van ‘een bedrijf dat duurzame dingen doet’ naar ‘een duurzaam bedrijf’”, aldus Egas Reparaz.

Hema lijkt het tijd dus succesvol gekeerd te hebben. In juni 2020 komt het bedrijf in handen van de schuldeisers omdat het op dat moment een lening van 50 miljoen euro niet kan aflossen. De schuldeisers hebben echter geen interesse in het besturen van de keten en verkopen het dan ook aan een gelegenheidconsoritum bestaand uit Parcom en Mississippi Ventures. Met de overname komt er ook nieuw leiderschap: Saskia Egas Reparaz. Onder haar leiding focust Hema op de kernregio’s (Benelux en Frankrijk) en neemt het afscheid van het Verenigd Koninkrijk en Spanje en de samenwerkingen met Wehkamp, Franprix en Casino.