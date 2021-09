Stijgende lijn Lululemon zet door, omzet 64 procent hoger dan pre-corona

Lululemon Athletica Inc. blijft het momentum vasthouden. Het bedrijf behaalde een omzetplus van 61 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar. In vergelijking met het pre-corona niveau, is de omzet zelfs 64 procent hoger, zo blijkt uit het financiële verslag van het tweede kwartaal.

Het bedrijf behaalde een omzet van 1,5 miljard Canadese dollar in het tweede kwartaal, omgerekend 998,2 miljoen euro. De brutowinst van Lululemon Athletica Inc. kwam door een stijging van 72 procent neer op 842,7 miljoen Canadese dollar (560,6 miljoen euro) en de nettowinst op 208 miljoen Canadese dollar (138,3 miljoen euro).

Vanwege de goede resultaten, verhoogt het bedrijf de verwachtingen voor het gehele boekjaar. Voor het boekjaar 2021 verwacht Lululemon Athletica Inc. een omzet tussen de 6,19 en 6,26 miljard Canadese dollar. Omgerekend komt dat neer op 4,117 en 4,162 miljard euro.