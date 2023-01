‘Stijgende omzet en slinkend verlies bij Victoria Beckham in boekjaar 2021’

Modemerk Victoria Beckham zit in de lift, zo blijkt uit de jaarcijfers voor 2021 waar WWD over schrijft. Het bedrijf zou een omzetplus van 13 procent hebben behaald in het boekjaar waardoor de omzet neerkwam op 40,9 miljoen pond (46,1 miljoen euro). Het verlies van het bedrijf werd daarnaast bijna gehalveerd.

Het ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) komt voor het boekjaar neer op min 2 miljoen pond (2,2 miljoen euro). Het operationeel verlies verbeterde van 6,8 miljoen pond naar 3,9 miljoen pond (7,6 miljoen euro naar 4,4 miljoen euro), aldus WWD.

De verbetering van de resultaten wordt door het bedrijf toegeschreven aan het stroomlijnen van het bedrijf en de collecties. Zo kondigde het halverwege 2020 aan dat 20 procent van de personeelsleden ontslagen zou worden en het aantal opties per collectie fors gereduceerd zou worden. CEO Marie Leblanc noemt boekjaar 2021 het jaar waarin een ‘succesvolle ommekeer is gerealiseerd voor Victoria Beckham Limited’, aldus de CEO tegen WWD.

Boekjaar 2022 wordt volgens het modemerk Victoria Beckham ‘een nog sterker jaar’, aldus WWD. Het bedrijf voorspelt een tweecijferige omzetgroei. Deze omzetgroei is gestuwd door geografische expansie, de lancering van lederen goederen, nieuwe producten in de beauty-lijn en een sterke show in Parijs voor het SS23-seizoen, aldus WWD.