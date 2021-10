Stijlvolle betalingen voor jouw fashionmerk? Boost je conversie in 3 stappen

De najaarsdrukte is voor veel fashion brands weer begonnen, dus dit is hét moment om je klantreis centraal te stellen. Met deze 3 stappen maak je het winkelen voor consumenten (nog) aantrekkelijker, behaal je meer conversie én een hogere omzet.

1. Optimaliseer je checkout

Hoe uniek jouw dienst of product ook is: hapert de betaling dan kan je het wel schudden. Daarom is het essentieel om je eigen betaalpagina goed te bekijken. Maak je gebruik van een re-direct (externe pagina van een betaalprovider) of host je de checkout op je eigen website? Wanneer je betalingen op jouw eigen pagina houdt, verloopt het afrekenproces sneller, waardoor je minder klanten verliest en meer conversie behaalt.

Voor de betaalpagina geldt: maak het de consument makkelijk. Zorg ervoor dat schermpjes niet te klein zijn of wegvallen op een mobiele telefoon of iPad. Ook is het belangrijk dat de toetsen op het toetsenbord niet te dicht bij elkaar staan en laat klanten niet onnodig veel gegevens invullen. Uit consumentenonderzoek van Adyen blijkt dat 20% van de shoppers afziet van een aankoop wanneer ze te veel stappen moeten doorlopen tijdens de checkout.

2. Biedt de juiste betaalmethoden

Wereldwijd zijn er grote verschillen in de manier waarop consumenten betalen. Zo rekenen we in Nederland het liefst af met iDEAL, terwijl onze Duitse buren zweren bij Sofort. En wist je dat Britten 90% van hun betalingen doen met creditcard?

Ieder land heeft andere betaalvoorkeuren, maar er is één gouden regel die overal geldt: Wanneer consumenten betalen, willen ze dat doen op de manier die voor hun gemakkelijk, vertrouwd en veilig voelt. Heb je een webwinkel? Dan werkt het conversieverhogend om een mix van populaire betaalmethoden aan te bieden. Denk niet alleen aan iDEAL, maar ook aan een digital wallet, creditcard en de mogelijkheid om achteraf te betalen.

3. Haal alles uit betaaldata

Waar komen je klanten vandaan? Hoeveel geld geven ze uit? Komen jouw online shoppers wel eens in de winkel? En waar kan je het beste een nieuwe winkel openen? De data achter jouw betalingen kunnen antwoord geven op deze vragen. Het betaalplatform van Adyen maakt het mogelijk om transactiegegevens op alle kanalen te bekijken waardoor je een handig 360-graden overzicht creëert. Door transactiegegevens te analyseren kom je erachter wat jouw klanten willen. En met een gepersonaliseerde shopervaring behaal je meer conversie.

Benieuwd naar meer?

Deze 3 stappen voor een snelle conversieboost waren nog maar het begin. In Fashion & Accessoires: Adyens handleiding voor stijlvolle betalingen vind je tips van onze succesvolle fashion partners. Christian Louboutin, Fabienne Chapot en Ace & Tate laten zien hoe je betalingen omtovert van een plichtmatige tool tot een echte business asset. Daarnaast vertellen we hoe jij betalingen kan inzetten voor meer conversie en onbeperkte bedrijfsgroei.

Download Adyens handleiding voor stijlvolle betalingen

Over Adyen

Adyen is het alles-in-één-betaalplatform van de meest toonaangevende (mode)merken ter wereld. Tot onze Nederlandse klantenkring behoren merken als Ace & Tate, Rituals, Hunkemöller en de Bijenkorf. Ons systeem zorgt voor probleemloze, snelle betalingen via alle kanalen: online, mobiel en in de winkel.