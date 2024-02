Stitch Fashion B.V. is failliet

Het doek valt voor textielproductiebedrijf Stitch Fashion. Het bedrijf, dat onder de naam Stitch Fashion B.V. in het handelsregister staat, is op 7 februari door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard, zo blijkt uit het openbare insolventieregister.

Wat de reden van het faillissement is, is nog niet bekend. Meneer R. Frankfort is aangesteld als curator, maar ging nog niet in op een verzoek van FashionUnited.

Het textielproductiebedrijf biedt zowel voor korte als lange termijn producties aan en produceert dames-, heren-, en kinderkleding. Stitch Fashion opereert vanuit het hoofdkantoor in Haarlem en heeft ook nog een kantoor in Turkije.