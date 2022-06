Stitch Fix, Inc. schrapt 15 procent van banen, ziet omzet dalen in derde kwartaal

Personal shopping en styling service Stitch Fix, Inc. gaat het werknemersbestand terugbrengen met 15 procent, zo blijkt uit de financiële update van het bedrijf. Het besluit om banen te schrappen is genomen vanwege 'het recente momentum en de onzekere macro-economische omstandigheden', aldus het bericht.

Als gevolg van de beslissing en andere veranderingen binnen het bedrijf verwacht Stitch Fix, Inc. een jaarlijkse kostenbesparing van 40 tot en met 60 miljoen dollar (37,6 miljoen euro en 56,4 miljoen euro) in het fiscale jaar 2023. De meeste banen die geschrapt worden zijn 'niet technische corporate banen en leidinggevenden binnen styling'.

Tegelijkertijd maakt Stitch Fix, Inc. bekend dat in het derde kwartaal de omzet met 8 procent is teruggelopen. De omzet kwam door de daling neer op 492,9 miljoen dollar, omgerekend 463,3 miljoen euro.

Stitch Fix, Inc. CEO Elizabeth Spaulding geeft aan dat ondanks de resultaten van het derde kwartaal die aan de bovenkant van de verwachtingen zijn uitgekomen, het bedrijf weet dat er nog werk verzet moet worden. "Dit kwartaal hebben we vooruitgang geboekt met het verbeteren van de algemene klantervaring om Stitch Fix te positioneren voor winstgevende groei en creatie van waarde. De activiteit die we zien in het uitgebreide Stitch Fix ecosysteem en het zesde achtereenvolgende kwartaal van groei van omzet per klant is bemoedigend."