Stormloop bij NOW-loket: 12.000 aanvragen op eerste dag

Op de eerste dag dat het aanvraagloket voor de NOW 4.0-regeling opende, kwamen er al 12.000 aanmeldingen binnen. Op de eerste dag van de derde NOW-periode waren dat er nog 7.000, zo meldt het UWV.

Het UWV rekende al op drukte. “De lockdown duurt nu al twee maanden en dat komt voor veel werkgevers, vooral in sectoren als horeca en detailhandel, hard aan. We hielden er daarom rekening mee dat het meteen flink druk kon worden en waren goed voorbereid. Alles is dan ook goed verlopen,” aldus Janet Helder, lid van de Raad van Bestuur van het UWV.

In de vierde NOW-periode komen werkgevers met een omzetverlies van ten minste twintig procent in aanmerking voor een tegemoetkoming van de loonkosten. De maximale tegemoetkoming - bij volledig omzetverlies - betreft in de vierde periode 85 procent van de loonkosten, tegenover 80 procent in de derde periode.

Werkgevers kunnen nog tot en met 14 maart een aanvraag indienen voor NOW 4.0.