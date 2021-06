Streetwear merk A Bathing Ape ontvangt investering van CVC

A Bathing Ape, ook wel bekend als Bape, heeft een investering ontvangen van CVC. Deze investering is bedoeld voor verdere wereldwijde expansie van het van oorsprong Japanse streetwearmerk, zo is te lezen in een persbericht.

Bape werd recentelijk weer een onafhankelijk bedrijf, maar CVC zal nu co-control krijgen, zo blijkt uit het bericht. Hoeveel CVC precies geïnvesteerd heeft in Bape is onbekend. De stap is vrij bijzonder aangezien Bape recentelijk nog het eigendom was van I.T. Limited, dat op zijn beurt weer eigendom was van Brooklyn Investment Limited dat weer valt onder Founder Group of I.T. en CVC.

Voor wie nog niet bekend is met A Bathing Ape: Het is een iconisch streetwear merk dat in 1993 is opgericht in Japan. Onder het bedrijf vallen de lijnen A Bathing Ape, AAPE, Baby Milo, Bape Black en Mr Bathing Ape. Het merk wordt verkocht in winkels in Azië, Noord-Amerika en Europa.

Met de nieuwe investering focust A Bathing Ape zich op expansie in China, Europa en Noord-Amerika. Ook wil het bedrijf het online aanbod verder ontwikkelen en de klantervaring vergroten.