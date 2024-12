Streetwearmerk Cold Culture wil uitbreiden in Europa onder leiding van Newmark

Cold Culture is klaar voor de volgende stap. Het Spaanse streetwearmerk wil uitbreiden op de thuismarkt en in Europa, en gaat daarvoor een samenwerking aan met commercieel vastgoedadviseur Newmark, zo meldt de vastgoedadviseur in een persbericht.

Cold Culture heeft momenteel een flagshipstore in Madrid en is op zoek naar nieuwe retaillocaties in heel Spanje. Het doel is om zich te vestigen in steden als Barcelona en Bilbao. Naast een uitbreiding op de thuismarkt onderzoekt Cold Culture ook mogelijkheden om zich in internationale steden te vestigen zoals Londen, Berlijn en Amsterdam, zo is te lezen.

“Onze visie is altijd geweest om van Cold Culture een wereldwijd streetwearmerk te maken en deze uitbreiding zal een belangrijke mijlpaal zijn om dat doel te bereiken”, deelt Andres Varela, Chief Executive Officer bij Cold Culture. “De steun van Newmark geeft ons de expertise en het bereik om strategisch nieuwe locaties te betreden, waardoor we in contact kunnen komen met mensen die onze passie voor authentieke streetstyle delen.”

Het Spaanse merk laat zich inspireren door de esthetiek van streetstyle uit de hele wereld. Cold Cultures collecties bestaan vaak uit oversized kledingstukken met creatieve details en hoogwaardige stoffen. Het merk positioneert zich, naar eigen zeggen, als een premium label binnen de streetwearmarkt.