STUDIO 9 begeleidt de mode-industrie in verantwoorde oplossingen

STUDIO 9 helpt mode- en lifestylemerken en retailers bij het ontwerpen en ontwikkelen van merkconcepten op maat. Door materialen op basis van productiemethoden, duurzaamheid en recyclebaarheid te evalueren, stelt STUDIO 9 klanten in staat weloverwogen beslissingen te nemen over alles van buttons en badges tot hangtags, hangers, displays, mannequins en winkelinrichtingen, enz.

Duurzame modeoplossingen mogelijk maken

"Bij STUDIO 9 geloven we dat duurzaamheid een reis is, geen bestemming. Onze agenda is voortdurend in ontwikkeling als gevolg van nieuwe wettelijke vereisten en groeiende kennis. We streven ernaar het proces voor onze klanten te vereenvoudigen en verantwoorde keuzes toegankelijk te maken, zodat ze niet door steeds veranderende opties hoeven te navigeren", zegt Malene Treumer Nielsen, verantwoordelijk voor duurzaamheid en naleving bij STUDIO 9.

Malene Treumer Nielsen. Credits: STUDIO 9

Bestaan 'duurzame' producten echt?

Er zijn talloze aandachtspunten om rekening mee te houden bij het ontwerpen en produceren van producten. Alle aspecten moeten worden overwogen, inclusief materialen, ecologische voetafdruk, productiemethode, arbeidsomstandigheden, verpakking en transport. Soms is het veranderen van materiaal de meest effectieve manier om de lat hoger te leggen - andere keren kan de transportmethode de oplossing zijn om de impact te minimaliseren.

"Wij geloven dat het essentieel is om een holistische benadering te hanteren waarbij we ons niet vastpinnen op specifieke aspecten. Een product kan een lage uitstoot hebben, maar een korte levensduur of een lage slijtvastheid, waardoor het op de lange termijn minder duurzaam is. Daarom begeleiden we onze klanten altijd op basis van de impact en doen we aanbevelingen voor het individuele product om de beste oplossing voor elke klant te vinden," aldus Malene Treumer Nielsen.

Credits: STUDIO 9

Richtlijnen voor ontwerppraktijken

STUDIO 9 heeft 12 ontwerpprincipes opgesteld als leidraad voor haar duurzaamheidsinspanningen tijdens het ontwikkelingsproces. Deze principes zorgen voor een systematische integratie van verantwoorde keuzes in materialen, functie en circulariteit, en onderzoek en digitalisering.

"We stellen bijvoorbeeld katoenen labels voor bij katoenen kleding en papieren touwtjes op papieren labels, waarbij we gemengde materialen vermijden om recycling voor consumenten te vereenvoudigen," legt Malene Treumer Nielsen uit.

Om nieuwe technieken en kwaliteiten te testen, ontwikkelt STUDIO 9 tweejaarlijkse collecties ter inspiratie: "We willen laten zien dat verantwoorde keuzes nog steeds levendig, spannend en opvallend kunnen zijn," zegt Malene Treumer Nielsen.

Credits: STUDIO 9

Vertrouwde adviseurs bij iedere stap

"We willen de vertrouwde adviseurs voor onze klanten zijn, met hun specifieke doelen en waarden als uitgangspunt. Er is geen standaard, perfecte oplossing voor iedereen," volgens Malene Treumer Nielsen.

STUDIO 9 maakt deel uit van het wereldwijde bedrijf Nine United, met inkoopkantoren in verschillende landen van Azië tot Turkije, waardoor klanten merkproducten kunnen produceren dicht bij waar ze nodig zijn. De gezamenlijke ambitie is om voorkeurspartners en leveranciers te worden bij de ontwikkeling van eerlijke en duurzame oplossingen.

