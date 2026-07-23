Studio Anneloes waarschuwt voor nepwebshops en fraude

Studio Anneloes kampt met een toename van frauduleuze webshops en misleidende socialemedia-advertenties die misbruik maken van haar merkidentiteit. Oplichters gebruiken de naam, de huisstijl en het beeldmateriaal van het merk om consumenten te misleiden. Omdat dit landelijk vaker voorkomt, roept het merk op om alert te zijn.

Fraudeurs kiezen een domeinnaam die nauwelijks te onderscheiden is van het officiële webadres. Ze zijn extra actief tijdens de sales, want dan zijn kopers enthousiast en minder oplettend, dus makkelijker te verleiden met kortingen van 50 tot 80 procent. Dat kun je als een rode vlag beschouwen, want Studio Anneloes doet niet aan zulke flinke afprijzingen.

Online bestellen kan via de webshop of geautoriseerde groothandelsverkooppunten. Bij twijfel adviseert het merk om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.

Studio Anneloes is in 2006 opgericht door oprichtster Anneloes van der Heijden en heeft het hoofdkantoor in Amsterdam. Producten zijn ontworpen voor de Europese markt. Bovendien investeert het merk veel in communicatie over verduurzaming. Studio Anneloes lanceerde al een productpaspoort, en geeft via tools inzicht in de milieu-impact van de kledingstukken (water, energie en CO2).