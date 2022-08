Substantiële winstgroei voor SMCP in eerste financiële halfjaar

Franse modegroep SMCP heeft in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar flinke groei geboekt. Niet alleen werd er een omzetrecord behaald, maar ook was er substantiële winstgroei te zien, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf.

Het aangepaste ebitda steeg van 98,5 miljoen euro naar 121,8 miljoen euro. Het aangepaste ebit maakte zelfs een sprong van 75,8 procent naar een niveau van 45,2 miljoen euro. De gestegen winst schrijft SMCP toe aan de gestegen omzet en de doorgezette sterke kostenmanagement.

De omzet voor de periode kwam neer op 565,4 miljoen euro dankzij een groei van 21,4 procent. Deze groei werd behaald ondanks de significante impact van covid-restricties in de APAC (Asia Pacific) regio. De omzet lag in deze regio 23,8 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In thuismarkt Frankrijk behaalde de groep een omzetplus van 40,8 procent. Hierdoor steeg de omzet voor het eerst weer boven het niveau van voor de pandemie uit. In het land behaalde de modegroep een omzet van 194,7 miljoen euro. De EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) behaalde een omzetplus van 50,4 procent en daarbij een omzet van 173,4 miljoen euro. In geheel Amerika nam de omzet in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar toe met 28,1 procent. Ook hier kwam de omzet daardoor boven het niveau van de pandemie uit, dankzij de omzet 83,1 miljoen euro.

SMCP is het moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac. Sandro blijft bovenaan staan als het aankomt op omzet, met een bedrag van 266,8 miljoen euro. Maje volgt met een omzet van 223,9 miljoen euro. Claudie Pierlot en Fursac worden in het financiële verslag samengepakt en waren samen goed voor 74,7 miljoen euro.