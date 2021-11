Succes voor groei geworteld in duurzame innovatieve logistiek

Om te slagen in de steeds veranderende mode-industrie, moeten merken en retailers de juiste balans vinden tussen duurzaamheid en innovatie in hun logistieke activiteiten. Het vinden van de juiste end-to-end logistieke partner in fashion, die naadloos logistiek en supply chain-management kan bieden, is van cruciaal belang om het succes van een merk te bevorderen, van een snelgroeiende start-up tot een gevestigd internationaal modemerk.

Voor het Ierse athleisure en lifestyle merk Gym+Coffee, dat kleding aanbiedt via zijn e-commerce platforms in Europa, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, en via zijn negen retail Clubhouses in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, was het vinden van een partner die kon helpen met de duurzame doelstellingen van het bedrijf, en tegelijkertijd kon zorgen voor kortere levertijden, grotere betrouwbaarheid en betere ordertracking, een complexe uitdaging.

Veel modebedrijven worstelen met de vraag hoe ze hun logistiek duurzaam kunnen maken, van het minimaliseren van hun ecologische voetafdruk tot afvalvrije operaties, en tegelijkertijd hun klanten tevreden kunnen houden op meerdere internationale markten, wat vooral belangrijk is voor een merk dat zich klaarmaakt voor groei en expansie.

Om het merk te helpen zijn activiteiten uit te breiden, is Gym+Coffee gaan samenwerken met Bleckmann, een fulfilmentexpert in Fashion en Lifestyle met vestigingen in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, om het merk te helpen internationaal een betere klantenervaring te bieden en de hele toeleveringsketen soepeler te laten verlopen.

Diarmuid McSweeney, medeoprichter en chief marketing officer bij Gym+Coffee, zei: "Terwijl we blijven groeien, is het van vitaal belang dat we de juiste partners aan boord te hebben om ervoor te zorgen dat onze merkwaarden worden beschermd en de beloften die we doen aan onze gemeenschap worden nagekomen.

"Door samen te werken met experts als Bleckmann zijn we verheugd om de lat hoger te leggen in deze branche en grote stappen voorwaarts te zetten wat betreft ons totale logistieke proces en ons engagement als het gaat om duurzame praktijken. Als merk streven we naar koolstofneutraliteit tegen 2022 en dit partnerschap zal ons helpen om dat te bereiken."

Gym+Coffee: succes en uitbreiding gestimuleerd door logistiek van wereldklasse

Bij Gym+Coffee, opgericht in 2017, staat de filosofie 'Make Life Richer' centraal. Door te socializen rond beweging, en naarmate het merk groeit wil het ervoor zorgen dat duurzame praktijken en planning verweven zijn in het merk. Dit varieert van het introduceren van 100 procent gerecyclede kledingstukken in het assortiment, de belofte om tegen het einde van 2021 minimaal 30 procent van de producten duurzaam gemaakt en/of gemaakt van gerecyclede materialen te hebben, en het gebruik van gerecyclede draagtassen die gemaakt zijn van gerecyclede koelkasten.

De athleisure retailer wil een merk en een gemeenschap opbouwen die zich richten op de planeet en op winst. In januari heeft Gym+Coffee verklaard dat het zijn aanvraag zal indienen om een gecertificeerde B-Corporation onderneming te worden. Met slechts 5.000 bedrijven ter wereld die op dit niveau van duurzaamheid zijn gecertificeerd, legt het de lat behoorlijk hoog wat betreft zijn impact.

Die duurzame ethos, gecombineerd met klantgerichtheid en een ambitieuze groeistrategie, staat centraal in de logistiek van het bedrijf. In samenwerking met Bleckmann zal Gym+Coffee de leveringstermijnen verkorten, de betrouwbaarheid verhogen en de bestellingen beter traceren. Daarnaast zal het bedrijf ook zijn retourproces optimaliseren door gratis retourzendingen in te voeren in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en delen van Europa.

McSweeney voegde hieraan toe: "We hebben onlangs het indrukwekkende distributiecentrum in België bezocht en we waren onder de indruk van de schaal en de efficiëntie van de activiteiten. Met 600.000 vierkante meter opslagruimte voor het hele bedrijf, de capaciteit om 20 miljoen pakketten per jaar te distribueren en voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling, zijn we klaar voor een grote en mooie toekomst. Het team daar is oplossingsgericht, gericht op hoge prestaties en in wezen een verlengstuk van het Gym+Coffee-team."

Bleckmann belooft ook om zijn verpakkingen en afval te verminderen, met de ambitie om in 2023 een recyclingpercentage van 90 procent te hebben, door grondstoffen te maken van wat vroeger afval was.

Erik Janssen Steenberg, business development manager bij Bleckmann, zei: "Het was een absoluut genoegen om met het Gym+Coffee-team samen te werken aan het leggen van een solide basis voor een sterk en succesvol partnerschap. Vanaf het begin was het duidelijk dat zowel het Bleckmann team- als het Gym+Coffee-team dezelfde doelen voor ogen hadden; de klant centraal stellen, duurzame operaties en groei.

"Bijgevolg we nu succesvol geïntegreerd op een zodanige manier dat onze systemen op elkaar zijn afgestemd, onze communicatielijnen kort zijn en onze uitvoering voldoet aan de eisen en deze vaak zelfs overtreft. Een partnerschap gebouwd op vertrouwen, terwijl we elke dag waarde toevoegen en klaar zijn voor de toekomst."