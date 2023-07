Succesverhaal: Tom Tailor stimuleert groei via een Opportunity-Driven System

Nu de concurrentie toeneemt en het aantal bezoekers afneemt, wenden steeds meer retailers zich tot prestatie- en arbeidsanalyses om slimmere beslissingen te nemen over hoe ze hun doelstellingen kunnen halen. In dit artikel bespreken we met Alexander Mahler, Head of Retail Operations bij Tom Tailor, hoe StoreForce haar teams in staat heeft gesteld om de verkoop te maximaliseren door gebruik te maken van real-time gegevens.

Terwijl Tom Tailor zich snel uitbreidt en zijn positie als marktleider in het middensegment van de modebranche verstevigt, is zijn toewijding aan kwaliteit, authenticiteit en een casual esthetiek onveranderd gebleven. "Onze klanten voelen zich sterk verbonden met onze producten wat betreft waarde en merkherkenning, en ze eisen eersteklas producten tegen een goede prijs en service in de winkel - tot nu toe hebben we al 60 jaar lang aan die verwachtingen voldaan", legt Alexander uit, die sinds 2007 een integraal onderdeel van het merk is.

Alles-in-één oplossing

Vandaag de dag heeft Tom Tailor wereldwijd bijna 3.000 mensen in dienst en met een dergelijke groei komen er uitdagingen op het gebied van arbeidsmanagement en een grotere behoefte aan zichtbaarheid van prestaties. "Om onze mensen in staat te stellen onze klanten de best mogelijke service te bieden, was ik op zoek naar een tool die roosters kan genereren door rekening te houden met de behoeften en de flow van de klant." Zegt Alexander. Voordat StoreForce werd ingeschakeld, werkte het merk met handmatige processen voor het vaststellen en rapporteren van KPI's voor elk van haar winkels - vaak vertrouwend op kassasysteemgegevens die vatbaar waren voor verkeerde interpretaties - en het werd steeds moeilijker om accurate en tijdige gegevens te verkrijgen. Hij voegt eraan toe dat "StoreForce ons een compleet pakket bood met een combinatie van persoonlijke planningen, business intelligence, rapportage & monitoring van de relevante KPI's en zichtbaarheid voor het hele team".

"We zagen ook alleen de winkelprestaties op dagniveau, wat gewoon niet gedetailleerd genoeg is in een zeer snel bewegende en soms veranderlijke markt. Er was een echte mismatch in termen van wat we wilden bereiken, omdat we niet in staat waren om volledig gebruik te maken van gegevens om de verkoop te versterken. Als gevolg daarvan besloten we dat het belangrijker was om onze teams in staat te stellen om te reageren op opkomende kansen in plaats van alleen maar te reflecteren op prestaties als het al te laat was. We hadden een opportunity-gedreven systeem nodig en dat is wat StoreForce biedt."

"Een van de andere belangrijke voordelen die StoreForce biedt in vergelijking met de andere opties die we hebben overwogen - met inbegrip van aanbieders die hier in Duitsland zijn gevestigd - is dat het een alles-in-één oplossing is, eenvoudig te gebruiken en zeer goed getest door succesvolle retailers. Dat was belangrijk in het besluitvormingsproces, omdat we graag het aantal contactmomenten voor onze retailteams wilden verminderen, zodat zij zich konden richten op de klantervaring."

Beeld: Tom Tailor

Retail flexibiliteit

Na de succesvolle implementatie van StoreForce in alle winkels in Duitsland in 2021, beschikken de retailteams van Tom Tailor nu over de real-time gegevens die ze nodig hebben om 'in the moment' te verkopen. Met duidelijke zichtbaarheid en AI-gestuurde analyse van KPI's, waaronder eenheden per transactie, gemiddelde transactiewaarden en conversie, zijn store managers in staat om te schakelen om doelstellingen te halen, geleid door nauwkeurige informatie die elke 30 minuten wordt bijgewerkt. Het systeem maakt ook handmatige gegevensverzameling en rapportage overbodig, levert nauwkeurige analyses en bespaart het personeel ongelooflijk veel tijd door automatisering. "We hebben een hoge mate van afstemming en betrokkenheid van de teams na de implementatie van StoreForce", zegt Alexander. "Omdat de tool is ontworpen en ontwikkeld door een bedrijf met praktijkervaring in de retail, is het een oplossing waarin de betrokkenheid van werknemers centraal staat en waarin winkelschema's worden gecombineerd met business intelligence, rapportage en monitoringcijfers die relevant zijn en waarop actie kan worden ondernomen", aldus Alexander.

"Vanuit mijn perspectief was het ook een zeer soepele implementatie, waarbij aan al onze eisen werd voldaan, inclusief ondersteuning en training. Met name het gemak om nu op elk moment direct de verkoop- en arbeidsprestaties te kunnen controleren - zelfs op mijn mobiele telefoon terwijl ik onderweg ben - is een game changer."

Een ander voordeel voor het merk is dat het StoreForce systeem nu wordt gebruikt als een intern communicatie-instrument in alle Tom Tailor filialen, waardoor teams snel en gemakkelijk inzichten, ideeën, best practices en knowhow kunnen delen met andere filialen, waardoor een eigen sociaal netwerk ontstaat dat van echte waarde is voor het bedrijf en zijn medewerkers.

Data-gedreven prestatiecultuur

De introductie van een tool die de productiviteit en arbeidskosten in de gaten houdt, kan realistisch gezien in eerste instantie met argwaan worden ontvangen door retailteams, maar dankzij de transparantie, nauwkeurigheid en intuïtieve interface hebben de medewerkers van Tom Tailor het systeem snel omarmd, in het besef dat het is ontworpen om hen klaar te stomen voor succes. "Voorheen moesten managers vaak vertrouwen op subjectieve meningen en observaties als het ging om besluitvorming en prestatierapportage, terwijl het StoreForce-systeem hen nu voorziet van de feiten en cijfers die ze nodig hebben, precies wanneer ze die nodig hebben, om hun winkel en team effectiever te managen. Het levert de knowhow en heeft ons geholpen over te stappen op een op feiten gebaseerde prestatiecultuur", aldus Alexander. "Ze begrijpen dat de tool voor hen is - ze zijn er eigenaar van - en dat is een cruciaal element geweest voor de acceptatie en het gebruik. We hebben in het verleden stappen ondernomen om een prestatiecultuur op te bouwen met veel minder succes, maar met StoreForce zien onze managers zelf de resultaten, ik hoef niet achteraf resultaten uit te leggen of top-down gegevens te leveren. Onze teams zijn sterk betrokken, gemotiveerd en dat heeft een enorm verschil gemaakt bij het verankeren van blijvende verandering."

Beeld: Tom Tailor

Geleverde resultaten

Door Tom Tailor in staat te stellen opportunity driven data te benutten, te monitoren en hierop te reageren, heeft de implementatie van StoreForce niet alleen een culturele impact gehad door de teams een duidelijke focus te geven, maar heeft het ook aanzienlijke financiële voordelen opgeleverd.

Sinds de invoering van het systeem, heeft het merk de totale verkoop verhoogd, evenals een bewezen verhoging van de gemiddelde transactiewaarde.

"We zijn erg blij met wat we tot nu toe hebben bereikt. Door ons te richten op het maximaliseren van de mogelijkheden van het winkelverkeer, voelen we ons ook een stuk zekerder over toekomstige groei in de huidige economische neergang, die op dit moment een grote uitdaging is voor alle retailers."

"Ik zou StoreForce aanraden aan elke klantgerichte retailer die zijn fysieke winkels succesvol draaiende wil houden. Het is echt een essentieel hulpmiddel voor iedereen die zijn bedrijf in stand wil houden - en belangrijker nog, wil laten groeien - en iets dat waarschijnlijk binnen de komende vijf jaar door alle retailers zal worden gebruikt." Zegt Alexander.

Meer weten over StoreForce? Ontdek hoe hun klanten de StoreForce oplossingen gebruiken om retailprestaties en verkoop binnen enkele weken te verbeteren.