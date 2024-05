Suitable neemt mannenmodemerk King Essentials over

Mannenmodemerk King Essentials valt sinds deze maand onder de vleugels van Suitable. King Essentials zal zijn eigen naam, branding, identiteit en klantenbestand behouden, zo schrijft Suitable in een persbericht.

King Essentials werd in 2021 opgericht en was na de succesvolle online lancering op zoek naar een overnamepartij om op korte termijn door te groeien. Die overnamepartij werd gevonden in Suitable. “Suitable heeft de e-commerce capaciteit en fysieke winkels om de unieke collectie beter aan de man de te brengen”, aldus Raoul van Dun, oprichter van Suitable.

De overname stelt Suitable in staat de moderne man nog beter te bedienen, zo is te lezen. “De filosofie van dit op-en-top Amsterdamse merk sluit perfect aan bij onze kernwaarden. Net als wij geloven ze dat kleding niet gebaseerd moet zijn op vluchtige modetrends, maar op kwaliteit en duurzaamheid. Hierdoor investeert de man in kleding die lang meegaat en belanden minder kledingstukken op de vuilstort.”

Suitable op overnamepad

De overname van King Essentials komt een klein jaar later na de overname van de winkel Ronald Hazendonk (Fashion4men) in Culemborg. Dat nieuws werd in juni 2023 aangekondigd, waarna de overname per maart 2024 zichtbaar werd in het winkelbeeld.

De winkel van Hazendonk markeerde na de overname de achttiende Suitable-winkel. Het bedrijf maakt ‘liever gebruik’ van bestaande winkels, dan dat het iets nieuws moet opbouwen. “Zo geven we vertrouwde winkels ook een langer leven. Juist de expertise en persoonlijke aandacht die je in kleinere modezaken vindt, willen we vasthouden en toepassen op grotere schaal: think global, act local”, meldde Van Dun destijds. Bovendien shopt men in Culemborg anders dan in Den Bosch of Utrecht. “Daar wil je passanten nieuwsgierig maken. Hier weet de klant waarvoor hij komt en dus kunnen we gelijk voor hem aan de slag gaan. Daarnaast parkeer je praktisch voor de deur; dat is ook bepalend voor de beleving.”

Dit artikel is na publicatie voorzien van extra informatie.