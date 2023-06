Suitable neemt winkel Ronald Hazendonk Fashion4men in Culemborg over

De winkel Ronald Hazendonk Fashion4Men gaat per maart 2024 over naar herenmoderetailer Suitable, zo meldt laatstgenoemde in een persbericht. De winkel van Hazeldonk zat al twintig jaar in Culemborg gevestigd en wordt na de overname de achttiende winkel van Suitable.

“We maken liever gebruik van wat er al is, dan dat we iets compleet nieuws moeten opbouwen,” als Suitable-oprichter en eigenaar Raoul van Dun, in het persbericht over de overname. “Zo geven we vertrouwde winkels ook een langer leven. Juist de expertise en persoonlijke aandacht die je in kleinere modezaken vindt, willen we vasthouden en toepassen op grotere schaal: think global, act local. Een positieve klantbeleving blijft hierin prioriteit.

De keuze voor Culemborg heeft ook een andere reden. “Het is toch een ander soort shopping dan in Utrecht of 's-Hertogenbosch. In een stad wil je passanten nieuwsgierig maken. Winkelen in een dorp is doelgerichter. De klant weet waarvoor hij komt en we gaan direct voor hem aan de slag. Daarnaast parkeer je praktisch voor de deur; dat is ook bepalend voor de beleving.”