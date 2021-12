SUITSUIT volledig in de lead van haar eigen merkpresentatie met behulp van Katana PIM

SUITSUIT is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest geliefde reismerken voor vrouwen in de Benelux en Duitsland. Daar waar de populariteit van SUITSUIT enorm gegroeid is, geldt dat ook voor de verschillende onlinekanalen waar dit stijlicoon in de reisbranche te vinden is. Zowel via de eigen webshops als de online marketplaces, zoals BOL.com en Amazon, weten klanten SUITSUIT te vinden.

SUITSUIT is een volledig Nederlands bedrijf dat de grenzeloze ambitie heeft om wereldwijd het meest relevante reismerk voor vrouwen te zijn. "Wij willen dat vrouwen zich "on top of the world" voelen wanneer ze met SUITSUIT onderweg zijn. Of dat nou op die welverdiende vakantie is, met haast op weg naar de sportschool is of wanneer zij naar haar werk of studie gaat." vertelt Jan-Willem de Muinck Keizer, directeur en medeverantwoordelijk voor het succes van SUITSUIT. "De laatste jaren is ons eigen e-commerce platform steeds belangrijker geworden. In eerste instantie niet eens per se vanuit een sales perspectief maar hoofdzakelijk omdat het ons de mogelijkheid biedt om het volledige SUITSUIT verhaal te kunnen vertellen. Een consistente merkpresentatie is key wanneer je een mooi merk bouwt voor de lange termijn. Wie zijn we, wat doen we en hoe kunnen we onze doelgroep verder inspireren en ondersteunen in haar behoeftes. Waar we echter vaak tegen aan liepen is dat verschillende partners en marketplaces eigen productafbeeldingen, omschrijvingen en productinformatie gebruikten. Dit ging ten koste van een consistente merkpresentatie. Wat wij probeerden uit te dragen via ons eigen platform werd vervolgens weer teniet gedaan door de productpresentatie via andere kanalen. Dit heeft ons doen besluiten om bij alle marketplaces zelf in de lead te zijn zodat we er zeker van zijn dat onze klanten daar nagenoeg hetzelfde beeld van SUITSUIT krijgen als wanneer zij op ons eigen platform zouden zijn." vervolgt Jan-Willem de Muinck Keizer.

Single Source of Truth

Daar waar het merk in populariteit groeide, groeide ook het assortiment van SUITSUIT hard mee. Inmiddels is het assortiment uitgegroeid van reiskoffers tot paspoorthoesjes, van weekendtassen tot (rug-)tassen en van bagagelabels tot toilettassen. " Ons grootste probleem was dat we een steeds uitgebreider productaanbod kregen met steeds meer varianten en dus ook steeds meer verschillende productspecificaties en omschrijvingen in verschillende talen. Waar we dit eerst nog probeerden bij te houden in spreadsheets merkten we dat dit totaal niet schaalbaar was." geeft de Muinck Keizer aan. "Een enorm tijdrovend en omslachtige bezigheid maar wel noodzakelijk wanneer je enerzijds hard door wil groeien maar ook altijd een consistente presentatie wil hebben van je merk en producten."

Mede door deze beperkingen in de manier van werken heeft SUITSUIT gekozen voor Katana PIM als schaalbaar en krachtig Product Informatie Systeem. Katana PIM geeft gebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk en overzichtelijk de productcontent te beheren voor verschillende kanalen. "Met het gebruiken van Katana PIM hebben we nu 1 centrale plek waar al onze productinformatie in verzameld wordt en als “single source of truth” wordt gedefinieerd. De productinformatie in Katana is dus ter alle tijden leading."

Verplichte productinformatie

Wanneer je op verschillende marketplaces verkoopt, krijg je ook te maken met de verschillende eisen die deze kanalen stellen aan de content die zij verwachten. Elk kanaal wil in grote lijnen dezelfde content, maar net anders aangeleverd. Wanneer je de "verplichte content" niet aanlevert loop je het risico dat je product niet actief gezet wordt en je dus omzet misloopt. Katana PIM heeft hier in combinatie met workflow management en verplichte attributen een oplossing voor. "Hierdoor kan elk nieuw product dat we introduceren pas daadwerkelijk verkocht worden wanneer alle noodzakelijke productinformatie in Katana is toegevoegd. Hierdoor hebben we een perfecte stok achter de deur en voldoet elk product wat we live zetten dus aan de (hoge) eisen die we hebben gesteld aan onze productcontent." stelt Jan-Willem de Muinck Keizer over deze functionaliteiten. "Een ander groot voordeel is de multi-language optie voor productnamen en omschrijvingen. Voor het verrijken van content gebruiken we de bulk-import optie vaak waardoor je in een keer enorme hoeveelheden producten kan verrijken met nieuwe informatie in plaats van dat je elke individuele product hoeft te openen en informatie moet toevoegen. Dit scheelt enorm veel tijd. Daarnaast is de integratie met andere externe platformen/connectoren van grote toegevoegde waarde."

Ecosysteem van partners

Katana PIM kenmerkt zich door een sterk ecosysteem van verschillende partners en intergraties. Hierdoor kan Katana PIM snel binnen een bestaand IT-landschap opgenomen worden, zonder lange en kostbare integraties. Ook voor SUITSUIT is er samengewerkt met bestaande partners om snel te kunnen onboarden, maar ook om belangrijke automatiseringen door te voeren tussen ERP, PIM, webshop en channel integrator.

Blik op de toekomst

SUITSUIT heeft de ambitie en zeker ook het assortiment om verder te blijven groeien. "Nadat wij vorig jaar Katana PIM zijn gaan gebruiken en de eerste channels hebben aangesloten ligt het inderdaad in de lijn der verwachting om meerdere (buitenlandse) kanalen aan te sluiten. Hoe gedetailleerder wij de informatie in Katana PIM opslaan en onze basisproductinformatie verrijken hoe gemakkelijker de integratie met nieuwe kanalen daarna is. De tijd die het kost om je productcontent in detail toe te voegen aan Katana PIM verdien je daardoor daarna in veelvoud terug!"