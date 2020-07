Suitsupply: De staat garandeert miljoenenlening

Suitsupply krijgt steun van de Nederlandse overheid. Naast een kapitaalinjectie van 20 miljoen euro door de aandeelhouders, verstrekt een consortium van banken nu een lening van 40 miljoen euro met staatsgarantie. Dit meldt het bedrijf aan het Financieele Dagblad.

De lening moet het bedrijf helpen de coronacrisis door te komen, zo meldt Suitsupply aan het FD. De omzet de pakkenmaker zakte flink toen diverse landen in lockdown gingen en mensen vanuit huis moesten gaan werken. “Mensen die op de bank of in de tuin zitten hebben onze spullen niet nodig,” aldus CEO Fokke de Jong tegen het FD.

Tegen de krant meldt de Jong dat hij denkt dat Suitsupply relatief goed uit de crisis komt. De CEO vertelt dat ‘blauwe pakken en jasjes kunnen we ook later in het jaar verkopen’ en linnen jasjes kunnen ze opschuiven naar volgende zomer. Op dit moment draaien de winkels in Azië volgens de CEO beter dan vorig jaar. In Europa zit het bedrijf inmiddels weer op 80 procent van de omzet, maar in de Verenigde Staten loopt dit nog achter. Suitsupply is inmiddels met de eigen winkels in 26 landen aanwezig.