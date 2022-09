'Suitsupply krijgt kapitaalinjectie van 35 miljoen van oprichter'

Suitsupply-oprichter Fokke de Jong heeft 35 miljoen in het bedrijf geïnjecteerd, zo deelt de CEO mee aan Quote. "Ik ben bezig het bedrijf weer op te bouwen, daarvoor moet je dus investeren," aldus de topman. Daarnaast is Suitsupply met de bestaande kredietverstrekkers overeengekomen dat ze coulanter zijn met de terugbetaling.

De Jong benadrukt daarnaast dat er niet met andere investeerders is gesproken. Ook zijn er geen convenanten gebroken of betalingen gemist. De topman geeft aan dat de kapitaalstructuur niet helemaal meer paste, mede omdat er noodverbanden zijn aangelegd om de onderneming door de coronacrisis te loodsen. Echter ging het bedrijf uit van zes maanden, terwijl de coronacrisis dik twee jaar aanhield.

De CEO geeft daarnaast dat het doel van het bedrijf is aangepast. Voor corona was het doel zoveel mogelijk winkels te openen en zo snel mogelijk te groeien, maar nu is het vooral zaak Suitsupply toekomstbestendig te maken, aldus De Jong tegen Quote. Dit betekent ook inspelen op de afgenomen vraag naar pakken en de toegenomen vraag naar 'elevated casual'.

De omzet van 2021 kwam volgens De Jong 'richting het niveau van 2019', bijna 300 miljoen euro. Ook zal het ebitda (operationele winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) positief uitvallen. Vorig jaar bleek nog dat Suitsupply in coronajaar 2020 110 miljoen euro in het rood dook en de omzet met een derde terugliep. In dat zelfde verslag bleek dat Suitsupply het damesmerk Suistudio had stopgezet.