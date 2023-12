SumUp ontvangt 285 miljoen financiering om uit te breiden

SumUp, de leverancier voor mobiele digitale kassa’s, heeft een financiering van 285 miljoen euro opgehaald tijdens een financieringsronde van Sixth Street Growth, die mede mogelijk werd gemaakt door Bain Capital Tech Opportunities, Fin Capital en Liquidity Group. SumUp gebruikt de financiering om zijn tools en diensten uit te breiden.

SumUp is voornamelijk bekend in de MKB-wereld [Midden- en Kleinbedrijven, red.] en helpt ondernemers digitale betalingen ontvangen met hun telefoon als kassa. Eerst ging dat vaak via een apart pinapparaat, nu is het ook mogelijk dit direct via de smartphone (nu alleen nog via iPhones). SumUp levert bovendien middelen om facturen te kunnen sturen.

“Het is onze missie om een wereld te creëren waarin iedereen een bloeiend bedrijf kan opbouwen”, schrijft Hermoine McKee, Chief Financial Officer, van SumUp, in het persbericht. “De consistente groep die SumUp de voorbije elf jaar heeft laten zien, is een direct resultaat van het succes van de handelaars die we bedienen, en dat zou niet mogelijk zijn zonder het onwrikbare vertrouwen en de steun van de investeerdersgemeenschap. We zijn verheugd dat Sixth Street zich bij die gemeenschap voegt. Deze financiering geeft ons extra vuurkracht om groeikansen na te streven."

De financiering, die in totaal 285 miljoen euro betreft, komt na een jaar waarin SumUp een sterke groei doormaakte. Zo eindigde het bedrijf in het vierde kwartaal van 2022 met een positief ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) en behaalde het een omzetgroei van meer dan dertig procent. De leverancier voor mobiele kassa’s is momenteel actief op 36 markten en heeft samenwerkingsverbanden met gevestigde merken, waaronder JBC.