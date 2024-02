Superdry bevestigt verkoop te overwegen, aandelenprijs stijgt

Superdry onderzoekt de mogelijkheden van een overname, zo bevestigt het bedrijf in een ad hoc statement. Het bedrijf heeft het al langere tijd moeilijk en de bevestiging van een mogelijke verkoop zorgde ervoor dat de aandelenkoers van het bedrijf steeg direct na de aankondiging.

De beslissing werd gemeld in een statement waarin stond dat Julian Dunkerton, CEO van Superdry Plc, een verzoek had ingediend bij de voorzitter van Superdry voor "toestemming om te beginnen met het onderzoeken van de mogelijkheid om een bod uit te brengen op het bedrijf en besprekingen te beginnen met potentiële financieringsbronnen". Als zodanig heeft Superdry een onafhankelijke commissie gevormd om het verzoek te overwegen, dat nu is ingewilligd, waarbij Dunkerton verklaarde dat hij al gesprekken voerde met mogelijke financieringspartners om "opties met betrekking tot het bedrijf te overwegen".

In het statement werd opgemerkt dat een bod in contanten op het volledige geplaatste aandelenkapitaal van Superdry een van de overwegingen was, maar er werd aan toegevoegd dat de besprekingen zich "in een voorlopig stadium" bevonden en dat er nog geen beslissingen waren genomen.

Het nieuws komt een paar dagen nadat Superdry adviseurs heeft benoemd om "de haalbaarheid van verschillende opties voor materiële kostenbesparingen te onderzoeken" als onderdeel van de voortdurende ommekeerstrategie. Dit proces zal doorgaan, bevestigt Superdry nu, maar het bedrijf benadrukt dat terwijl het "wil voortbouwen op het succes van de kostenbesparende initiatieven, er ook "geen zekerheid is dat een van deze kostenbesparende opties zal worden uitgevoerd".

Eerder had Sky News gemeld dat Superdry PricewaterhouseCoopers (PwC) had aangesteld om toezicht te houden op plannen die zouden kunnen leiden tot een vrijwillig akkoord (CVA) of herstructureringsplan. De media merkten op dat een dergelijke stap zou kunnen resulteren in de sluiting van slecht presterende winkels en het doorvoeren van huurverlagingen, details die slechts enkele dagen na berichten kwamen dat PwC ook de opdracht had gekregen om opties voor het aantrekken van schulden te onderzoeken.

Superdry heeft het afgelopen jaar te maken gehad met dalende verkopen, een sentiment dat zich voortzette in de meest recente halfjaarupdate toen de omzet met 23,5 procent daalde, een daling die het bedrijf had gekoppeld aan een uitdagende detailhandelsmarkt voor consumenten. De omzet in de detailhandel daalde met 13,1 procent, terwijl de omzet in de groothandel met 41,1 procent daalde.