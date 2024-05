Superdry deelt details over herstructureringsplan, bevestigt winkelsluitingen

De Britse retailer Superdry wil zijn turnaround plan versnellen. Het bedrijf roept zijn aandeelhouders op om voor de kapitaal- en herstructureringsmaatregelen te stemmen. Dit is een recente poging van Superdry om insolventie te voorkomen. Instemming van aandeelhouders zou het bedrijf in staat stellen “terug te keren naar een stabielere basis.”

In april deelde Superdry een plan voor de herstructurering van zijn Britse winkelgebied. Dit ging met name om winkelsluitingen in de regio naast internationale kostenbesparingen.

Het bedrijf heeft nu bevestigd dat dit gevolgen zal hebben voor Europese winkels, waarvan naar verwachting ongeveer 25 tot 30 locaties de komende twaalf maanden zullen sluiten.

Superdry is verder van plan om een ​​nieuw e-commerceplatform van derden te implementeren. Dit moet het bestaande systeem vervangen. Het bedrijf hoopt een efficiëntere e-commercestrategie op te zetten, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland.

Superdry vraagt aandeelhouders om herstructureringsplan te steunen

Syperdry’s productassortimenten moeten een 'datagestuurde' aanpak volgen, terwijl een afzonderlijk ontwerpteam toezicht moet houden op producten met een korte doorlooptijd op basis van realtime trends.

Superdry voegde eraan toe dat het van plan was om afstand te nemen van “traditioneel gesegmenteerde seizoensassortimenten die commercieel uitdagend blijken te zijn” en om een ​​prijsstrategie te hanteren die niet langer “op kortingen gebaseerd” is om betere marges te realiseren.

Uiteindelijk mikt het bedrijf op een groepsomzet tussen de 350 en 400 miljoen pond (411 en 470 miljoen euro), met een brutomarge “iets hoger dan de huidige niveaus” en een EBITDA-marge van gemiddeld tot hoog eencijferig cijfer. Een andere missie is het terugbrengen van het retailkanaal naar een positieve like-for-like omzetgroei, naast een efficiëntere en gerichtere operationele kostenbasis.

Superdry wil dat zijn aandeelhouders het plan goedkeuren. Het bedrijf stelt een aandelenverhouding voor waar het bedrijf 10 miljoen pond (11,7 miljoen euro) mee kan ophalen. Met dat geld wil het vragen om zijn schrapping van de notering aan de London Stock Exchange. Tijdens een vergadering op 14 juni wordt hierover gestemd.