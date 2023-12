Superdry is naar verluidt in gesprek om merkrechten te verkopen aan de VS en het Midden-Oosten

Julian Dunkerton, CEO van de Britse retailer Superdry, overweegt de verkoop van zijn intellectuele eigendomsrechten in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten, meldt de Britse krant The Telegraph. De oprichter en CEO van het bedrijf is al rond de tafel gaan zitten met mogelijke kopers.

Het nieuws komt een week nadat hij in een officieel statement over de financiële staat van het bedrijf in 2024 de noodklok luidde. Superdry kampte met een "uitdagende consumentenmarkt", liet Dunkerton weten. Ook sprak hij van een "abnormaal zachte herfst", waardoor de FW23-collectie vertraging opliep.

Superdry haalt alles uit de kast om zijn financiële positie op de markt te versterken. In oktober verkocht de Britse retailer haar merkrechten ter waarde van 40 miljoen pond (46,1 miljoen euro) aan Reliance Brands Holding, de grootste retailer in drie Aziatische landen. Te weten: Bangladesh, Sri Lanka en India. In maart heeft de verkoop van merkrechten van Superdry aan Zuid-Korea, China en andere Aziatische landen Superdry 40,7 miljoen pond (46,9 miljoen euro) opgeleverd.

Nu gooit de Britse retailer hoge ogen op de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Als de verkoop van de merkrechten in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten doorgaat, zal dit nog een poging zijn voor het bedrijf om haar hoofd boven water te houden.