‘Superdry-oprichter overweegt opnieuw bedrijf van de beurs te halen’

Julian Dunkerton, de oprichter en de huidige CEO van Superdry Plc, overweegt naar verluidt opnieuw om het bedrijf van de beurs te halen, zo meldt The Sunday Times. Dunkerton heeft volgens de krant gesprekken gehad met private equity-bedrijven over de mogelijkheden van een deal.

Bronnen melden echter tegen The Sunday Times dat er geen ‘actieve gesprekken’ gevoerd worden over een deal en dat er geen adviseurs zijn ingeschakeld. Superdry Plc heeft de optie om commentaar te geven op het verhaal afgeslagen bij The Sunday Times.

Superdry Plc maakte in 2010 een beursgang op de Londense aandelenbeurs. Dunkerton heeft op dit moment zeld 23,9 procent van alle aandelen in handen.