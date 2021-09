Superdry Plc. draait slecht financieel jaar maar verwacht herstel

Superdry Plc. maakt vandaag zijn resultaten van financieel jaar 2021 bekend in een financieel rapport. In het rapport is af te lezen dat het bedrijf een niet al te makkelijk jaar achter de rug heeft. Zo is de totale omzet met 21,1 procent gedaald.

De totale omzet komt neer op 556,1 miljoen pond, dat is omgerekend 653,8 miljoen euro. De daling van 21,1 procent is vergeleken met het financieel jaar 2020. De oorzaak van de grote daling is de langdurige sluiting van fysieke winkels wegens het coronavirus. Zo’n 39 procent van de winkeldagen is in FY21 verloren gegaan. In FY20 was dat slecht 10 procent van de winkeldagen.

Superdry Plc. verwacht desondanks de omzetdaling een herstel van de omzet in financieel jaar 2022, zo staat in het financieel rapport. Het herstel moet voortkomen uit de verbetering van de handel in fysieke winkels, de groeiende e-commerce en een omzetherstel in de groothandel.