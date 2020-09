Superdry Plc ziet omzet afnemen en verlies bijna verdubbelen in FY20

De resultaten van Superdry Plc blijken zwaar te lijden onder de coronacrisis, zo blijkt uit de cijfers van het bedrijf. Niet alleen daalde de omzet in de voorlopige resultaten met een kleine twintig procent, het verlies voor belastingen verdubbelde bijna.

De omzet kwam 19,2 procent lager uit op 704,4 miljoen pond (767,8 miljoen euro). Het verlies voor belastingen nam toe met 86,9 procent naar 166,9 miljoen pond (181,9 miljoen euro). Het boekjaar 2019 werd door Superdry Plc al benoemd als ‘meest uitdagende jaar tot nu toe’, maar 2020 gaat daar nog eens overheen. Het boekjaar 2020 moest dienen als een ‘reset’ voor Superdry. Onderdeel van de strategie was het verminderen van korting bij het bedrijf, kortingen en uitverkoop zouden alleen nog maar plaatsvinden in de outlets en eigen winkels van het merk. Deze beslissing heeft zo zijn invloed gehad op de omzetontwikkeling, aldus het voorlopige jaarverslag van het bedrijf. Daarnaast heeft het bedrijf in het vierde kwartaal last gehad van de impact van de coronacrisis.

Superdry Plc voorspelde vorig jaar al een lichte daling in de resultaten vanwege de ‘reset’ die het bedrijf wilde doorvoeren. Van een lichte daling is dankzij de coronacrisis echter geen sprake meer. Oprichter en CEO van Superdry Plc, Julian Dunkerton, meldt in het verslag trots te zijn op het bedrijf. Ondanks de impact van de wereldwijde pandemie heeft het bedrijf zich ingezet voor de reset en heeft dit zo zijn vruchten afgeworpen, aldus de CEO. Zo hebben de winkels een update gekregen, bereid het bedrijf zich voor op een herlancering van de website en heeft het de item-opties zowel in de winkel als online uitgebreid.