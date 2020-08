Superdry’s Q1 is beter dan verwacht ondanks Covid-impact

Superdry Plc is positief over de resultaten van het eerste kwartaal, zo blijkt uit een persbericht. Ondanks de significante impact van de coronacrisis, kwamen de cijfers beter uit dan verwacht. Het bedrijf zag de omzet dalen met 24,1 procent.

Superdry Plc schrijft de daling grotendeels toe aan de gesloten winkels in het derde kwartaal. De e-commerce van het bedrijf kreeg tijdens het kwartaal wel een flinke boost. Het bedrijf noteerde een stijging van 92,3 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar.

Op dit moment is rond de 95 procent van alle winkels wereldwijd in het Superdry portfolio weer geopend. Tijdens het eerste kwartaal was de omzet bij de eigen winkels 58,1 procent lager. In de wholesale lag de omzet van het bedrijf 31 procent lager, zo blijkt uit het bericht.

Naast de cijfers van het eerste kwartaal maakt het bedrijf ook bekend dat het nieuwe financieringsfaciliteit heeft gekregen dankzij een nieuwe lening bij bestaande financiers van het bedrijf. Het bedrijf meldt al een sterke cash positie te hebben, maar met de nieuwe lening nu de nodige flexibiliteit en liquiditeit te hebben om verder stappen te maken.

Beeld: Superdry