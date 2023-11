Supernova Sportswear stopt ermee

Supernova Sportswear sluit na ruim drie jaar haar deuren. De oprichters van het duurzame sportmerk, Elise Althoff en Marieke Romano, hadden het idee niet te veel te produceren en te werken met sociaal verantwoorde productielocaties in combinatie met moderne producten van hoge kwaliteit, maar de hulp die ze daarbij kregen, was niet voldoende.

“We moesten in grote hoeveelheden produceren, of we moesten genoegen nemen met mindere kwaliteit”, schrijven de oprichters op LinkedIn. “Op dit moment kunnen we alleen maar besluiten op ‘pauze’ te drukken. Misschien zal er op een dag, als dingen veranderen, een nieuwe ster geboren worden, maar voor nu is Supernova aan zijn einde gekomen.”

Supernova Sportswear was een duurzaam sportmodemerk dat toewerkte naar circulariteit. Het sportmodemerk is opgericht door twee volleyballers die andere atleten wilden inspireren om duurzame sportkleding te kopen.