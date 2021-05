Nederlands mode-vergelijkingsplatform Supersales is gelanceerd in Groot-Brittannië, zo luidt het persbericht van Supersales. Het platform geeft consumenten de mogelijkheid overzichtelijk aanbiedingen van verschillende webshops te vergelijken.

Supersales breidt uit naar Groot-Brittannië na een uitgebreid onderzoek dat is gedaan door mede-eigenaar Pim van den Broek, zo is te lezen.

Van den Broek in het persbericht: “We hebben gezien hoe Britten, net als Nederlanders, van goede deals houden. De e-commerce in Groot-Brittannië is goed ontwikkeld en er wordt veel online gewinkeld. Deze eigenschappen van een markt zijn interessant voor een platform als Supersales, waardoor de expansie naar dit land een logische volgende stap is.”

Voor de Britse lokale website is het platform aangepast om aan de wensen van de Britse gebruiker te voldoen, staat in het persbericht. Ook het winkelaanbod zou afgestemd zijn op de Engelse winkelcultuur en de internationale maatvoering is aangepast naar UK-maten.

Groot-Brittannië is het vierde land waar Supersales actief zal zijn. Het platform breidde eerder al uit naar België en Duitsland.