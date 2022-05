Surseance Parcls omgezet naar faillissement

De surseance (uitstel van betaling) van duurzame pakketdienst Parcls is omgezet naar een faillissement op dinsdag 10 mei, zo blijkt uit het insolventieregister. Het gaat om de bv Parcls.com Amsterdam B.V.

De bv heeft de handelsnamen Parcls Pakketpunt, Parcls.com, Parcls.com Amsterdam, Parcls, Parcls Pakketpunt Oud West. ParcIs Pakketpunt Centrum, Parcls.com Amsterdam B.V.

Parcls wil een oplossing bieden voor overlast van pakketbezorgdiensten in binnensteden. Door pakketten bij de punten van Parcls te bezorgen hoeven er minder bestelbusjes rond te rijden in stadswijken. Klanten kunnen hun pakket bij het punt ophalen of kiezen voor de last mile bezorging via een elektrische bezorgfiets.

Op dit moment zijn er zes pakketpunten in Amsterdam. Daarnaast is er ook een punt in Nieuwegein en Rotterdam. Het is op dit moment niet duidelijk wat de status is van de vestigingen in Rotterdam en Nieuwegein.