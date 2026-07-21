Swatch Group ziet nettowinst in eerste halfjaar met 5,8 procent dalen

Swatch Group publiceert dinsdag een nettowinst voor het eerste halfjaar die ver onder de verwachtingen ligt. De hoop is echter gevestigd op ‘een significante verbetering van de winstgevendheid in het tweede halfjaar’ dankzij de versnelde verkoop sinds mei.

In de periode van januari tot juni rapporteert de Zwitserse horlogemaker een nettowinst van 16 miljoen Zwitserse frank (17 miljoen euro). Dit is een daling van 5,8 procent ten opzichte van het eerste halfjaar vorig jaar. De omzet is echter beter dan verwacht, met een stijging van 2 procent naar 3,1 miljard frank, aldus een persbericht.

Zonder wisselkoerseffecten is de verkoop met 8,5 procent gestegen, verduidelijkt het bedrijf.

Ter vergelijking, analisten van het Zwitserse agentschap AWP verwachtten gemiddeld een winst van 95 miljoen bij een omzet van 3 miljard frank.

Winst onder druk door productie ondanks sterke verkoop

De groep is eigenaar van diverse horlogemerken (waaronder Tissot, Longines en Omega) en verkoopt ook horlogeonderdelen zoals wijzerplaten en wijzers. Het bedrijf schrijft de winstdaling toe aan zijn productieactiviteiten. Wel benadrukt het de ‘robuuste dynamiek’ in de verkoop van zijn horlogemerken in ‘alle prijssegmenten’.

“De versnelling in mei en juni, bevestigd in juli, zorgt voor een betere benutting van de productiecapaciteit en een significante verbetering van de winstgevendheid in het tweede halfjaar,” aldus het persbericht.

In mei zorgde het merk Swatch voor veel ophef met zijn Royal Pop-model, een horloge uit een samenwerking met het prestigieuze merk Audemars Piguet. Dit leidde tot lange rijen voor de winkels. De politie moest zelfs ingrijpen om de menigte bij een twintigtal winkels uiteen te drijven.

Groei gedreven door de Verenigde Staten en China

Gedurende het halfjaar steeg de verkoop van horloges en sieraden met 27 procent in de Verenigde Staten, licht de groep toe. In China, Hongkong en Macao, een belangrijke markt voor de Zwitserse groep, steeg de verkoop in de eigen winkels met 9 procent. De herbevoorradingsorders van externe retailers ‘bleven daarentegen bescheiden’, verduidelijkt het bedrijf.